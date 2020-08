Calciomercato Inter, beffa Messi: c’è la maxi offerta di Manchster City

Sarà l’estate di Leo Messi questa. Il mercato impazza con il futuro del calciatore argentino che è sempre più lontano dalla Catalogna. Il numero 10, dopo 20 anni, ha deciso di mettere la parola fine alla sua avventura con il Barcellona. Continua il caos in casa blaugrana in quella che è stata un’annata davvero particolare. Prima l’esonero di Valverde, poi il primo posto perso in campionato a discapito del Real Madrid che ha trionfato in Liga, infine la clamorosa e umiliante eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco (8-2). Tanti piccole crepe che nel corso della stagione che hanno fatto sì che Messi decidesse di finirla qui, è rottura totale con il presidente Bartomeu.

Barcellona, guerra con Messi: Inter e Manchester City in pole per lui

Arriva l’ultimo segnale che fa capire che aria tira tra Messi e Bartomeu in questo momento. Nella giornata di ieri, infatti, Leo Messi non ha risposto alla convocazione del club in merito ai test medici fissati per i calciatori. Sono arrivati tutti ma non Leo, che ha le idee abbastanza chiare in questo momento. Intanto Inter e Manchester City sembrano le squadre che più sono vicine al calciatore argentino in caso di un clamroso trasferimento.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Inter, futuro Messi: mercoledì incontro tra il padre e Bartomeu

Calciomercato Inter, possibile beffa Messi: c’è la prima offerta del Manchester City

Nelle ultime ore il segnale forte dalla Spagna. Il Barcellona chiede il pagamento della clausola rescissoria di 700 milioni per liberare Messi, e adesso anche la Liga si è schierata al fianco del club. Messi partirà solo per la clausola, nessuno sconto. Non sembra però fare caso a queste ultime notizie il Manchester City che fa sul serio. Come riportato da El Chiringuito, la volontà di Messi è chiara e ora anche quella di Guardiola. L’ex tecnico di Leo ha pronti 100 milioni di euro per l’argentino, con la possibilità di inserire Eric Garcia come contropartita. Il Barcellona però al momento non sembra intenzionato a lasciare partire il calciatore e per questa cifra. Si continuerà a trattare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Kante: è bloccato da Conte

Mercato Inter, possibile altra beffa a centrocampo

Nelle ultime ore, intanto, l’Inter potrebbe perdere anche Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 seguito da diversi mesi. Su di lui è piompato forte il Milan e ora i nerazzurri potrebbero convincersi a a lasciarlo andare per puntare su nuovi calciatori.