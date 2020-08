La Fiorentina di Rocco Commisso ha ritrovato in ritiro i colpi di calciomercato chiusi nella scorsa sessione e si appresta a lavorare ancora per migliorare la rosa di Beppe Iachini.

Calciomercato Fiorentina, parla l’agente di Thiago Silva

Uno dei nomi su cui sembra aver lavorato la Fiorentina nelle ultime settimane è Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha chiuso la sua parentesi al Paris Sint-Germain dopo aver disputato la finale di Champions League contro il Bayern Monaco e si è sognato un suo ritorno in Serie A. C’erano tanti club interessati alla sua esperienza, dato l’acquisto a parametro zero, ma alla fine l’ha spuntata il Chelsea di Frank Lampard. In Italia sulle sue tracce c’era soprattutto la Fiorentina che, dopo Ribery, aveva intenzione di affidare le chiavi della squadra ad un altro leader assoluto del panorama calcistico europeo. L’agente del difensore brasiliano, però, ha smentito ogni contatto con il club viola.

Calciomercato Fiorentina, serve tempo per i due colpi

Calciomercato, l’agente di Thiago Silva svela la volontà del PSG

Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, a tuttomercatoweb.com ha parlato del trasferimento del suo assistito al Chelsea e delle altre offerte valutate.

“E’ un peccato che abbia lasciato il PSG senza aver vinto la Champions League. Comunque il club francese è veramente grande e in futuro la vincerà senza dubbi”.

Offerta del PSG per trattenere Thiago? “Leonardo voleva tenerlo. Poco prima della finale lo ha chiamato per proporre un altro anno di contratto ma eravamo d’accordo su tutto con il Chelsea. Però devo dire che ci siamo trovati benissimo con il PSG e con il Presidente Al-Khelaifi, è un grande. Difficile trovare una persona come lui“.

Calciomercato Fiorentina, il Milan in pressing per il difensore

Fiorentina, l’agente di Thiago Silva smentisce i contatti

Passando a considerare la nuova avventura di Thiago Silva e le offerte arrivate insieme a quelle del Chelsea, Tonietto ha parlato anche della Fiorentina e della Serie A.

“Adesso con il Chelsea vuole vincere tutto: Champions e campionato. Lui è un grande giocatore ed è andato in una delle migliori squadre del mondo”.

C’era la Fiorentina? “In verità c’è stato solo un contatto tre mesi fa, ma non abbiamo parlato mai di cifre e di altre situazioni. Non ricordo neppure il nome del direttore sportivo della Fiorentina. Posso dirle però che su Thiago c’era un’altra squadra italiana e non era il Milan”.

Potrebbero interessarti anche

Notizie Atalanta, tre casi di Coronavirus in squadra: i dettagli

Calciomercato Lazio, Immobile ha rinnovato fino al 2025: le cifre