La Juventus di Andrea Pirlo inizia a prendere forma: tra addii e nuovi arrivi, il calciomercato è già molto attivo e nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità di Weston McKennie.

Calciomercato Juventus, ufficiale McKennie

Dopo lo scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic e l’addio di Blaise Matuidi, la Juventus continua con la mini-rivoluzione in mediana. Dalla Bundesliga è ufficialmente arrivato uno dei profili più interessanti del calcio del futuro: l’americano Weston McKennie. Il centrocampista classe ’98 arriva in Serie A dallo Schalke04 ed è stato il colpo sottotraccia della Juventus. Il club torinese ne ha annunciato l’acquisto attraverso il proprio sito ufficiale, con un comunicato in cui ha svelato i dettagli della trattativa e i numeri del giovane bianconero.

Juventus, le cifre dell’operazione McKennie

Nel comunicato ufficiale della Juventus, sono specificate le cifre dell’affare che ha portato McKennie in bianconero.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni.

Inoltre, l’accordo prevede:

– L’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021;

– La facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.