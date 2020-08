UFFICIALE – Calciomercato Atalanta, Miranchuk è nerazzurro

L’Atalanta è pronta ad iniziare una nuova stagione all’insegna della continuità: il primo colpo di calciomercato è Aleksej Miranchuk, trequartista in arrivo dalla Lokmomotiv Mosca.

Calciomercato Atalanta, la Lokomotiv ufficialiazza l’addio di Miranchuk

L’acquisto del trequartista classe ’95 era nell’aria da tempo e oggi è anche diventato ufficiale, dopo il comunicato pubblicato dalla Lokomotiv Mosca. Il club russo, infatti, attraverso il proprio sito ha annunciato il passaggio del fantasista russo alla corte di Gasperini per continuare il suo percorso di crescita in un club europeo.

“Lokomotiv e Atalanta hanno raggiunto un accordo di principio sul trasferimento di Aleksej Miranchuk al club italiano. Il trasferimento terminerà quando Aleksej si sottoporrà a una visita medica”.



Atalanta, le parole di Miranchuk

Il fantasista russo ha rilasciato anche alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club, salutando i suoi tifosi e per parlare della nuova avventura che lo attende in Serie A.

“Voglio ringraziare tutti i tifosi della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Con un’anima pura, voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e facili. E’ ora di realizzare il vostro sogno. So che vi preoccuperete per me. E uguale sarà per me con voi. Non sto dicendo addio! Ci vediamo presto”.

Atalanta, dove gioca Miranchuk

Aleksej Miranchuk, già di grande esperienza, arriverà per essere utilizzato come vice-Ilicic da Gian Piero Gasperini. Dal punto di vista tecnico è perfetto per il gioco della Dea, grazie alla qualità del suo modo di giocare. E’ già pronto anche per giocare in Champions League, avendo disputato le ultime edizioni con la maglia della Lokomotiv Mosca. Importante il suo doppio incontro con la Juventus nella scorsa stagione. E’ molto freddo anche sottoporta, infatti proprio contro i bianconeri ha messo a segno una rete all’andata e una al ritorno, mostrando anche ottime qualità da seconda punta.

