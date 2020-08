Oroscopo di domani 31 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni (VIDEO)

Oroscopo di domani 31 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 31 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Pesci

Ariete. La passione non è ai livelli soliti, ma s’intravede comunque una buona disponibilità verso gli altri. Magari è il momento per chiedere scusa dopo certi atteggiamenti troppo roventi. Al lavoro valuta nuove opportunità per l’autunno, non sbaglierai. Venere consiglia di proteggersi più del necessario dai raggi violetti.

