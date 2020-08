Calciomercato Milan: Tonali ha detto ‘sì’ a Maldini

Calciomercato Milan, Tonali ad un passo dai rossoneri: la situazione

E’ l’oggetto del desiderio in Serie A e del calciomercato del Milan. Parliamo di Sandro Tonali, con il club rssonero che ha intenzione di giocare d’anticipo ed è per questo che, dopo aver annunciato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, vuole continuare a viaggiare a vele spiegate, verso l’oggi e il domani dello stesso club rossonero. Diversi i club che si sono attivati per il giovane centrocampista del Brescia, ma il classe 2000 sembra intenzionato a finire al Milan, club per il quale tifava da bambino.

Milan, “Ibra, c’è Tonali per te”: dopo il rinnovo di Zlatan, ecco l’accelerata per il classe 2000

A rivelare la notizia sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, che aprono la prima pagina inserendo la foto di Sandro Tonali con la maglia del Milan, da giovanissimo. Il calciatore del Brescia sembra intenzionato a sposare il progetto del club rossonero, trovando la sua prima esperienza con un club che gioca in Europa e in una big, dopo l’avventura finita con la retrocessione con la maglia delle rondinelle.

Una beffa per i cugini dell’Inter, con Antonio Conte che pregustava l’arrivo di Sandro Tonali per il suo centrocampo a cinque. Stando a quanto annunciato oggi dalla rosea, infatti, sembra essere indirizzato proprio verso il Milan il suo futuro. Futuro che vedrà protagonista, ancora, l’intramontabile Zlatan Ibrahimovic. E infatti, il quotidiano ha aperto con il titolo: “Ibra, c’è Tonali per te”.

Conte, doppio scippo da Milan e Juve: prima Tonali e poi Vidal

Cifre e dettagli sull’affare Tonali, non sono ancora note. Ciò che si sa, al momento, è che qualche colloquio avanzato con Paolo Maldini, ha trovato esito positivo. C’è stato il ‘sì’ da parte di Tonali, con i rossoneri che non vedono l’ora di accelerare, per giocare d’anticipo sulle rivali di calciomercato. E tra queste, come già detto, c’erano proprio i cugini dell’Inter. I nerazzurri, inoltre e sempre per il centrocampo, rischiano la doppia beffa: anche la Juventus potrebbe “scippare” un obiettivo di calciomercato all’Inter, andando a prelevare Arturo Vidal dal Barcellona.

