Calciomercato Milan, colpo Tonali: accordo, visite e firma. Inter beffata

Il Milan è pronto a ripartire e tornare grande. La squadra di Stefano Pioli è in ritiro e continua a lavorare per la prossima stagione. Quella appena conclusa è stata in fin dei conti positiva per la partenza deludente. Ora c’è fiducia attorno a squadra e società e i tifosi non vedono l’ora di tornare allo stadio per sostenere questo progetto che sembra essere finalmente positivo e degno da Milan. Il club, intanto, è vicino ad un colpo importantissimo, il primo per la prossima stagione dopo il rinnovo di contratto di Ibrahimovic che è risultato quindi un ‘nuovo acquisto’. La società ora lavora per un secondo rinnovo, quello di Donnarumma, su cui ha messo gli occhi il Chelsea.

Milan, arriva Tonali dal Brescia: c’è l’accordo totale

Come rivelato da Sky Sport, è stato raggiuto l’accordo totale tra il Milan (rappresentato da Maldini) e il Brescia (da Cellino) per Sandro Tonali. Il giovane centrocampista classe 2000 si trasferirà in rossonero per circa 30 milioni di euro. Prestito a 10 con riscatto a 20. Nulla da fare per l’Inter che si è tirata fuori dalla trattativa. Il club nerazzurro aveva messo le mani su Tonali da diversi mesi e ogni giorno sembrava quello giusto per il trasferimento. Alla fine però il calciatore ha perso la pezienza e ha subito detto sì alla maglia rossonera, da sempre un suo sogno.

Milan, si realizza il sogno di Tonali

Arriva anche il sì di Tonali al Milan. Il giovane centrocampista classe 2000 è uno dei migliori talenti italiani in circolazione, forse il migliore nel suo ruolo. Intanto, per lui è un vero e proprio sogno, perché Tonali è tifoso del Milan da quando è bambino. Non ha esistato un instante a dire sì al club rossonero una volta che è stato raggiunto l’accordo tra Milan e Brescia.

Milan, visite mediche e firma nei prossimi giorni per Tonali

E’ ormai tutto fatto per il trasferimento di Tonali al Milan, si attendono solo le visite mediche e la firma del calciatore. Il tutto sarà completato nei prossimi giorni. Possibile già domani o comunque entro martedì che il giocatore si faccia trovare a Milano per concludere l’operazione ed essere poi annunciato.