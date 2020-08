Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare un ex in squadra

Calciomercato Juventus, Pirlo si muove per Vidal: l’Inter rischia la beffa

Il calciomercato della Juventus partirà sicuramente dal reparto offensivo, con alcune questioni da risolvere e legate al centravanti, in attesa di conoscere il futuro di Gonzalo Higuain. Ma ecco, le news non riguardano solo i nomi proprio degli attaccanti, bensì anche di un centrocampista, possibilmente di rottura, che aiuterà nel centrocampo a tre di Andrea Pirlo. Dopo Arthur, sempre da Barcellona, potrebbe arrivare l’altro “Arturo”, ma parliamo di Vidal.

LEGGI ANCHE >>> UFFICIALE – Calciomercato Juventus, arriva McKennie: le prime parole in bianconero

Juventus, Pirlo “disturba” Conte: tentativo per Vidal

E’ ai ferri corti con il Barcellona ed è per tale motivo che Arturo Vidal dirà addio al club blaugrana. Il nuovo allenatore, Ronald Koeman, non lo considera parte del progetto del club dell’oggi e del domani ed è per tale motivo che l’arrivo in Italia non è più così difficile da ipotizzare. Su di lui resta Antonio Conte, con l’Inter che avrebbe voglia di aggiudicarselo ora che il calciatore è chiaramente finito lontano e ai margini dal club blaugrana, ma in piena corsa sembra entrata la Juventus di Pirlo.

Pirlo chiama Vidal: la Juventus prepara l’assalto per “King Arturo”

Andrea Pirlo, ex centrocampista bianconero e ora allenatore della Juventus, vorrebbe portarsi in rosa Arturo Vidal. I due assieme hanno condiviso esperienze indelebili, vincendo in bianconero e da colleghi di reparto in mezzo al campo, la bellezza di 4 scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Da non dimenticare anche la finale persa in Champions League contro il Barcellona nel loro ultimo anno, ad un passo dal sogno di alzare la coppa dalle grandi orecchie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, altra uscita importante: va in Ligue 1

Come rivelato dai colleghi de La Cuerta, Vidal sarebbe stato contattato telefonicamente non solo da Antonio Conte, bensì pure da Pirlo. Il nuovo allenatore della Juventus si sarebbe informato circa la disponibilità di arrivare in Italia da parte del cileno, con qualche riflessione che sarebbe venuta fuori. E l’idea di ritornare alla Juventus, stuzzicherebbe di gran lunga il centrocampista del Barcellona ed ex Bayern Monaco.