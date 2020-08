L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ha portato una ventata di freschezza a tutto l’ambiente bianconero e soprattutto al calciomercato.

Calciomercato Juventus, torna Vidal?

Oggi il Barcellona si è ritrovato nel centro sportivo per fare i test clinici prima di iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Tutti i calciatori si sono presentati per effettuare il tampone tranne Leo Messi che è sempre più deciso a voler lasciare il club. Ma non sarà l’unico a salutare. Il club blaugrana ha già deciso che anche tanti altri senatori dovranno andar via, da Suarez a Umtiti, fino ad arrivare ad Arturo Vidal, centrocampista cileno che piace tanto in Serie A. L’Inter di Antonio Conte è sul centrocampista ex Bayern Monaco ma nelle ultime ore pare essersi fatta avanti anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, arrestato l’agente di un obiettivo: le ultime

Mercato Juventus, Vidal strizza l’occhio ai bianconeri

Dopo i test clinici il centrocampista cileno si è collegato in una diretta su Youtube con un noto influencer e ha parlato del suo futuro, sbottondandosi molto.

“E’ molto bello che Pirlo sia diventato l’allenatore della Juventus. Era incredibile quando giocava, mi immagino da allenatore: ha una visione che nessuno ha mai avuto nel calcio e, quindi, penso che possa fare molto bene. Come persona è spettacolare e farà bene come tecnico. Abbiamo trascorso quattro anni insieme, vincendo quattro scudetti, se mi chiamasse sarei contento. Conte? E’ una macchina e tatticamente è il numero uno”.

Mercato Juventus, beffa a centrocampo: c’è la Premier nel destino

Inter, tutto su Vidal

Arturo Vidal, però, è l’obiettivo numero uno dell’Inter di Antonio Conte che ha mollato la corsa per Sandro Tonali per concentrarsi esclusivamente su colpi di maggior esperienza. Negli ultimi giorni Beppe Marotta ha intensificato i contatti con Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal (ma anche di Alexis Sanchez), per arrivare ad un accordo definitivo. Il centrocampista cileno, però, dovrà prima liberarsi dal Barcellona, con cui si sta cercando un accordo sulla rescissione consensuale. Dopodiché l’Inter punterà diritta su di lui, nonostante le parole al miele per Andrea Pirlo e la Juventus. Con ogni probabilità arriverà con un altro colpo di esperienza assoluta: Aleksandar Kolarov. I nerazzurri stanno limando gli ultimi dettagli con la Roma per poi ufficializzare l’acquisto del serbo. L’altro nome di esperienza su cui lavora la coppia Marotta-Ausilio è quello di N’Golo Kanté, metodista del Chelsea, in uscita dai Blues.

