Calciomercato Juventus, l’obiettivo rischia di andare in Premier. Ecco dove

Nei giorni scorsi c’era stato un tentativo della Juventus per cercare di portare a Torino il suo obiettivo. Nelle ultime ore, però, pare che una squadra di Premier League voglia stravolgere i piani dei bianconeri e non solo. Ecco i dettagli della situazione.

De Paul vicino a lasciare la Serie A. Ad aspettarlo c’è Bielsa

Rodrigo De Paul sembrava molto vicino a lasciare la sua maglia bianconera per indossarne un’altra degli stessi colori. Probabilmente non andrà a finire così. Si era parlato addirittura di un interessamento di altre due italiane: Inter e Napoli, ma non andrà a giocare nemmeno in queste squadre. Il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Ad attenderlo ci sarebbe la neopromossa Leeds United. A guidare la squadra c’è il manager argentino Marcelo Bielsa. ‘El Loco‘ avrebbe individuato nelle caratteristiche del giocatore il giusto rinforzo per la propria squadra, pronta ad affrontare la massima serie inglese dopo sedici lunghissimi anni. La squadra inglese, di proprietà dell’italiano Andrea Raddrizzani, pare che voglia fare la spesa in Italia e voglia iniziare dal trequartista dell’Udinese. Secondo il quotidiano inglese ‘Telegraph‘ ci sarebbero già stati dei contatti tra il club inglese e la società di Pozzo per cercare di chiudere l’affare quanto prima. Per portarlo in Inghilterra servono almeno 40 milioni di euro.

Sarebbe il terzo colpo della squadra neopromossa

Quello di De Paul potrebbe essere il terzo colpo degli inglesi che si sono assicurati già le prestazioni dell’attaccante ex Valencia Rodrigo Moreno Machado (pagato 30 milioni di euro) e del difensore tedesco Robin Koch (seguito, in passato, sia dal Milan che dal Napoli). Di sicuro la squadra di Bielsa non vorrà fare la comparsa in questa stagione, ma vorrà dire la sua e giocarsela contro le grandi della Premier.

A portarlo in Italia sono stati gli scout bianconeri

Rodrigo De Paul è pronto a salutare l’Italia dopo quattro anni, in cui ha collezionato (in Serie A) con la maglia dell’Udinese 141 presenze realizzando 24 reti. Cresciuto nelle giovanili del Racing Club, all’età di 20 anni si trasferisce in Spagna per giocare con la maglia del Valencia, lo farà per due anni. Poi prestito nel suo vecchio club in Argentina prima delle cessione definitiva all’Udinese.

