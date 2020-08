Calciomercato Juventus, addio del campione: trattativa avanzata

La Juventus lavora in vista della prossima stagione con un nuovo progetto. Il club bianconero è arrivato alla decisione di esonerare Maurizio Sarri a stagione conclusa per affidarsi ad Andrea Pirlo (che era stato scelto qualche giorno prima dell’esonero come allenatore dell’Under 23). Ora però la società sta provando ad allestire la migliore osa per l’ex calciatore bianconero che si trova alla sua prima vera avventura da allenatore. Prima però bisognerà fare alcune operazioni in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, futuro Messi: incontro tra il padre e Bartomeu

Juventus, Higuain tra le prime cessioni

Gonzalo Higuain, attaccante argentino della Juve e con un contratto in scadenza 2021, sarebbe dovuto andare via già la scorsa stagione. Poi però Sarri ha spinto affinché il calciatore restasse. Ora però cambia tutto. Il calciatore non ha fiducia della società che chiede la sua cessione per monetizzare e liberarsi del pesante ingaggio.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, i calciatori più seguiti sui social: domina la Juventus

Juventus, Higuain verso la MLS: può raggiungere Matuidi

La Juventus è vicina al rinnovo di contratto di Bentancur. Rinnovo che non è arrivato per Blaise Matuidi. Il centrocampista bianconero è stato ceduto ufficialmente nelle scorse settimane all’Inter Miami, squadra di David Beckham della MLS. Nella stessa squadra americana potrebbe ritrovarsi Gonzalo Higuain. Il calciatore è fuori dal progetto bianconero e aspetta solo di essere ceduto. Intanto, su di lui, ha messo gli occhi proprio l’Inter Miami che sta costruendo una squadra vincente da subito. Ottimi rapporti con la Juventus che potrebbe dunque arrivare a trovare l’intesa giusta con il club americano. Secondo quanto riportato dal giornalista Abdellah Boulma di L’Obs, la trattativa è in stato avanzato per il Pipita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, arrestato l’agente di De Bruyne

Juventus, mercato in entrata: c’è il possibile ritorno di Vidal

Un altro reparto che la Juventus vorrà rinforzare è quello di centrocampo. I bianconeri puntano su campioni per poter tornare ad avere un centrocampo importante come quello di un tempo. Tra i vari obiettivi spunta anche quello del clamoroso ritorno di Arturo Vidal. Il calciatore può lasciare il Barcellona e nelle ultime ore sono arrivate le sue parole.