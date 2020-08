Sandro Tonali: è questo il pomo della discordia nel calciomercato di Inter e Milan per la stagione che è appena cominciata. Il centrocampista del Brescia si è ben messo in mostra nella prima stagione in Serie A e ha scatenato una vera e propria asta.

Dopo un lungo tira e molla tra Inter e Brescia, ci ha pensato il Milan a mettere d’accordo tutti. Alla fine sarà il club rossonero ad accaparrarsi Sandro Tonali. L’Inter aveva già l’accordo economico con il calciatore da mesi ma non aveva mai trovato quello con il presidente Cellino che chiedeva un’offerta cash maggiore rispetto a quanto metteva sul piatto il club nerazzurro. Nelle ultime settimane, poi, l’affare è diventato sempre più complicato anche a causa dell’inserimento del Milan che ha convinto sia Tonali con il suo entourage che la dirigenza bresciana. Dalle ultime notizie in arrivo da Sportitalia sembra addirittura che l’Inter si sia ritirata dalla corsa per il centrocampista classe 2000, alzando bandiera bianca.

Stando a quanto si apprende dall’emittente milanese, infatti, il Milan ha fatto passi in avanti molto importanti per arrivare a Tonali. Paolo Maldini si è mosso in tempo per convincere sia il club che il calciatore a scegliere i colori rossoneri, essendo in standby la trattativa con i “cugini” nerazzurri. La zampata finale è arrivata grazie all’offerta al presidente Cellino che ha convinto immediatamente, data anche la volontà di chiudere in fretta per conoscere il futuro del giovane centrocampista. L’Inter, infatti, ha comunicato di essersi tirata indietro per Tonali, lasciando strada libera al Milan che nei prossimi giorni chiuderà l’affare.

L’Inter aveva programmato chiusura entro giovedì scorso, migliorando l’offerta che era di 10 milioni di prestito oneroso più altri 20 con obbligo di riscatto, più 5 milioni di bonus. Cellino chiedeva almeno cinque milioni in più e ha aspettato l’Inter fino a quando ha deciso di non andare avanti, entrando in contatto con il Milan che ha deciso di migliorare l’offerta nerazzurra e arrivare al sì del presidente bresciano.

Stando a quanto riferisce Sportitalia, dunque, Sandro Tonali sarà un nuovo calciatore del Milan. I prossimi giorni saranno decisivi per limare i dettagli dell’offerta economica sia al Brescia che al calciatore che ha già trovato l’intesa con il club dopo i contatti tra Paolo Maldini e Beppe Bozzo (agente del centrocampista). Già domani dovrebbe esserci un incontro tra il Milan e il Brescia per le intese definitive, ma ormai si viaggia spediti verso il matrimonio. Operazione da circa 38 milioni, tra base fissa e bonus.