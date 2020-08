Calciomercato Inter, in arrivo il tesoretto da un club di Serie A: i dettagli

Dopo la possibile rottura e il cerotto posto con un incontro chiarificatore, l’Inter è pronta a muoversi per iniziare la nuova stagione: Antonio Conte attende i colpi dal calciomercato per iniziare un lavoro molto pragmatico.

Calciomercato Inter, Nainggolan finanzia il mercato nerazzurro

Il primo, e unico, acquisto dell’Inter fino ad ora è quello di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino porta con sé grandi aspettative dopo quanto fatto al Borussia Dortmund ma per Antonio Conte c’è da migliorare ancora di più la rosa. Nella scorsa stagione i problemi principali, secondo il tecnico leccese, sono arrivati dalla mancanza di esperienza e leadership, dove attualmente si intende correre ai ripari. Per farlo, però, c’è bisogno prima delle cessioni, possibilmente degli uomini fuori dal progetto interista. A partire da Radja Nainggolan. Il centrocampista è attualmente in prestito al Cagliari e dovrebbe tornare in nerazzurro per la mancanza di accordo tra i club ma è stato il primo rinforzo chiesto da Di Francesco al presidente dei sardi.

Calciomercato Inter, spunta un ex Manchester United per la difesa

Inter, Nainggolan non vuole tornare

La stagione appena terminata è stata particolarmente positiva per Radja Nainggolan. E’ stato il leader e l’uomo migliore del Cagliari, salvo poi infortunarsi e perdere l’ultimo mese. Il desiderio di Eusebio Di Francesco, nuovo tecnico del Cagliari, è quello di trattenerlo e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, anche le volontà del Ninja sono quelle di restare sull’isola. I sardi, dal canto proprio, non riescono a soddisfare le richieste economiche dell’Inter per il trasferimento a titolo definitivo ma proveranno a riportarlo in rossoblù con un’altra offerta di prestito.

Marotta attende la Lazio: concorrenza per il terzino

Calciomercato Inter, Conte vuole esperienza

La delusione per la mancanza di trofei è molto forte in Antonio Conte che, anche per questo motivo, aveva deciso di lasciare. Poi la sfida di ridurre il gap dalla Juventus e dagli altri club europei è stata più forte e l’avventura del tecnico è pronta a continuare. Ma per farlo si cercano profili di esperienza. Il primo nome sulla lista di Beppe Marotta è quello di Aleksandar Kolarov, difensore della Roma sempre più vicino ai nerazzurri. C’è l’accordo con il calciatore e si stanno limando i dettagli con il club giallorosso, per poi ufficializzarne l’acquisto. Dopodiché si passerà all’acquisto del sogno di mercato del tecnico ex Juve: Arturo Vidal. Il cileno è in uscita dal Barcellona e potrebbe essere il colpo al centro del campo che manca all’Inter, per qualità ed esperienza.

