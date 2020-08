Calciomercato Inter, futuro Messi: c’è la data dell’incontro con il padre

E’ ormai finita la lunga storia d’amore tra Leo Mess e il Barcellona. Rottura irriparabile tra il talento argentino e il presindete Bartomeu. Deicisivi tanti litigi in queste ultime settimane, ma su tutti la scelta di esonerare Valverde per Setien che non è andata giù al numero 10. Il calciatore ha poi pensato di dire addio al Barcellona dopo il terribile 2-8 subiti contro il Bayern Monaco nel match dei quarti di finale di Champions League. Nelle ultime ore l’ennesimo indizio che conferma come finirà.

Barcellona, Messi dice addio al club: arriva un altro segnale

Dopo 20 anni insieme, Leo Messi è protno a dire addio al Barcellona. Il calciatore argentino non si è presentato oggi ai test medici stabiliti dal Barcellona per i calciatori e staff in vista della prossima stagione. Un segnale fortissimo a tutto il mondo. Messi ha deciso dunque di rompere in maniera netta e non rispondere alla chiamata del presidente. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro con il presdiente.

Barcellona, futuro Messi: il padre incontra Bartomeu

Tutta la Spagna adesso sembra essere contro Leo Messi, anche la Liga spagnola, che si schiera dalla parte del Barcellona e avvisa il calciatore che dovrà partire soltanto per il pagamento della clausola rescissoria di circa 700 milioni di euro. Intanto, secondo le ultime notizie dalla Spagna, come riportato dal Mundo Deportivo, ci sarà il tanto atteso vertice tra il presidnete del Barcellona Bartomeu e Jorge Messi, padre di Leo, per discutere del futuro del calciatore. L’incontro si svolgerà mercoledì.

Calciomercato, futuro Messi: le squadre che possono acquistarlo

Tante squadre sognano Messi, ma non tutte possono realmente permetterselo. Su di lui c’è in pole il Manchester City di Guardiola che sogna di tornare a lavorare con lui e portare la famosa Champions League a Manchester sponda Citizens. Poi tante altre squadre su di lui, come il PSG, l’Inter e infine anche la Juventus. Nei giorni scorsi è spuntata la clamorosa idea Juve, dove Messi e Ronaldo potrebbero fare coppia insieme.