Calciomercato Inter, Marotta aspetta Tare per il terzino

In questi momenti si sta svolgendo un meeting in casa Lazio del quale l’Inter è spettatrice più che interessata: la Gazzetta dello Sport svela i dettagli di questo intrigo di mercato.

Lazio a colloquio con Fares, l’Inter osserva

Occhi puntati su Fares. La Lazio vuole portare a compimento l’opera, ma l’Inter è vigile. Oggi il direttore sportivo dei capitolini si incontrerà con la Spal per mettere nero su bianco l’operazione, ma se tutto non dovesse andare come si augurano i tifosi biancocelesti, allora Marotta e l’Inter sarebbero pronti ad un inserimento dell’ultimo minuto. L’algerino sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte ed è monitorato da tempo. Tuttavia il rapporto Tare–Mattioli in questo momento sembra saldo: soltanto un imprevisto potrà lasciare spazio ai nerazzurri.

Mercato Inter, Lautaro resta? Caccia al quarto attaccante

Sanchez, Lukaku, Lautaro e…? I nerazzurri sono alla ricerca del quarto. Le nuove leve Esposito e Salcedo sembrano diretti verso un’avventura in prestito. Per il secondo si potrebbero aprire di nuovo le porte del Verona, che l’ha già avuto quest’anno. Chissà, potrebbe essere una pedina importante all’interno dell’affare Kumbulla.

Per quanto riguarda Lautaro Martinez, c’è da fare una considerazione. La Beneamata è sempre disposta ad ascoltare le offerte del Barcellona, ma stavolta potrebbe essere il Toro ad avere dei ripensamenti, visto il caos creato da Messi. Il patto di qualche mese fa sembra essersi sciolto, senza la Pulce salta ogni accordo. Tra l’altro la compagna di Lautaro è incinta e questo fa pensare che non è il momento ideale per un trasloco. Sospiro di sollievo? In parte. La vendita dell’attaccante ex Racing sarebbe l’unica possibilità per i nerazzurri di presentarsi sul mercato con una certa liquidità per finanziare gli altri colpi.

Gli altri colpi in entrata

I discorsi con Kolarov e Vidal sono in stato molto avanzato. Il serbo arriverà per fare il centro-sinistra nella difesa a 3, si alternerà con Bastoni. E’ pronto a lasciare la Roma e a raggiungere i nerazzurri dopo le nazionali. L’ex Juve, invece, rappresenta ‘garra’ e qualità a centrocampo.

