Calciomercato Benevento, è fatta per Lapadula: i dettagli

Calciomercato Benevento, altro colpo di Vigorito: dal Genoa arriva Lapadula

Ha voglia di affermarsi in Serie A, ed è per questo che attraverso il calciomercato, il Benevento piazza il colpo Lapadula. Dopo un anno al Lecce, con cui è riuscito a siglare diverse reti e non riuscendo però ad evitare la retrocessione arrivata solo all’ultima giornata, è pronto a vestire una nuova maglia giallorossa. Questa volta quella delle streghe, con il club campano pronto a sognare in grande, attraverso i gol del suo nuovo attaccante. Nel mirino c’è la salvezza tranquilla, che il Benevento si augura di trovare il prima possibile.

Benevento, niente comparsa quest’anno: Vigorito vuole allestire una squadra pronta a salvarsi

Nessuna intenzione di essere nuovamente solo una comparsa per la Serie A, il Benevento ha voglia di evitare lo scenario vissuto due anni fa quando, alla prima apparizione nella massima categoria italiana, non riuscì praticamente mai ad essere in corsa per la salvezza, perdendo clamorosamente punti a raffica. Zero punti ottenuti per quella squadra, fino a quella storica gara contro il Milan, in cui andò a rete Brignoli (estremo difensore) nei minuti di recupero.

Ha vinto dominando un campionato intero la formazione di Pippo Inzaghi, tecnico che si è tolto la soddisfazione del successo dopo alcune esperienze non felici in Serie A. Ora arriverà una sua nuova occasione e non vede l’ora di sfruttarla. Per farlo, avrà bisogno della grossa mano che gli sta dando la società, per quel che riguarda il calciomercato.

Benevento, cifre e dettagli del colpo Lapadula

Non solo Glik e Ionita, Vigorito piazza un altro colpo, regalando una punta di ottimo livello a Pippo Inzaghi. L’accordo trovato da Benevento e Genoa è su una base di 4 milioni di euro, c’era da limare qualcosa sul contratto di Gianluca Lapadula, con gli accordi che sono stati trovati nel corso della tarda serata di ieri. Con il Lecce ha realizzato, lo scorso anno, 11 gol in 25 partite giocate. Numeri niente male, che vorrà replicare ora con la maglia del Benevento.

