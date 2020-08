Via alla nuova stagione di Serie A. Mercoledì il calendario della stagione 2020/21. Le squadre stanno già lavorando sul campo con i ritiri estivi, dato che il campionato inizierà il 19 settembre, salvo nuove comunicazioni, con tante squadre che spingono per rimandare l’inizio della stagione. Tanti casi Covid 19 nei vari club, con molti calciatori colpiti. Mentre l’Inter, spinge affinché ci sia un rinvio della prima giornata di campionato a causa della stagione scorsa appena conclusa il 21 agosto con la finale d’Europa League (persa) contro il Siviglia. Intanto, si accende una nuova sfida in attesa della prossima stagione, quella dei social.

Serie A, calciatori più seguiti sui social: chi sono?

Il mondo social ormai è diventato sempre più fondamentale nella vita dei calciatori anche. Tanti indizi e messaggi a distanza che spesso rivelano informazioni decisive che valgono più di un’intervista. Intanto, in Serie A, i calciatori, anche grazie al fenomeno ‘Fantacalcio’, acquisiscono sempre più popolarita sui social, in particolare su Instagram che è quello del momento. Andiamo dunque a vedere chi sono quello con maggiore seguito.

Chi sono i calciatori più seguiti sui social di Serie A? La classifica da Instagram

La Juventus è ad un passo dal rinnovo di Bentancur. Intanto, il club bianconero, dopo la vittoria dello scudetto, si aggiudica un’altro trofeo, quello dei social. Questa la classifica dei dieci calciatori più seguiti in Serie A, dove c’è al primo posto (ovviamente) Cristiano Ronaldo che domina, poi tanti altri calciatori alle sue spalle. Podio completato da Ibrahimovic e Dybala, poi il vuoto fino ai 10mila. Diverse le sorprese. Chi sono i calciatori più seguiti sui social in Serie A? Ecco la top 10:

Ronaldo 237.9 milioni; Ibra 43.8 milioni; Dybala 39.8 milioni; Sanchez 10.6 milioni; Buffon 9.5 milioni; Cuadrado 8.4 milioni; Lukaku 6.9 milioni; Douglas Costa 6.5 milioni; Khedira 5.8 milioni; De Ligt 5.3 milioni;

Serie A, i calciatori più seguiti sui social: i big che restano fuori

Tra i calciatori più seguiti su Instagram in Serie A, spuntano diverse sorprese tra gli esclusi. Oltre all’ultimo arrivato Arthur che si piazza all’11esimo posto con 4.8 milioni di seguaci, ci sono anche Bonucci 4.3, Ramsey 4.1 e il nuovo acquisto dell’Inter Hakimi con 3.4. Subito dopo chiude Lautaro Martinez a 3.3.

Di Giuseppe Foria