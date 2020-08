Non c’è stato bisogno che il Barcellona uscisse allo scoperto. Al suo posto ci ha pensato la Liga che ha deciso di chiarire, una volta e per tutte, la situazione che riguarda il futuro di Lionel Messi che intende lasciare il club dopo quasi venti anni. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Messi dovrà pagare 700 milioni di euro

La Liga ‘aiuta’ (in un certo senso) il Barcellona. In caso di rescissione di contratto tra la ‘Pulce‘ ed il club catalano, la clausola di risarcimento è attualmente attiva. Ciò non potrà avvenire se il calciatore non la paga. Si parla di una cifra vicina ai 700 milioni di euro. Insomma, in parole povere: o paghi la clausola o resti un altro anno nel club. Ecco quanto riporta la Liga sul proprio sito ufficiale: “In relazione alle diverse interpretazioni (alcune molto diverse tra di loro che si sono verificate in questi giorni) su alcuni social media, in merito alla situazione contrattuale di Lionel Messi con il FC Barcellona, la Liga ritiene opportuno chiarire che una volta analizzato il contratto del giocatore con la sua società: 1) Il contratto è attualmente in vigore e prevede anche una clausola risolutiva che si può applicare solo nel momento in cui l’argentino decida di risolvere anticipatamente il contratto, secondo l’articolo 16 del decreto 1006/1985 del 26 giugno, in merito alla regola del rapporto di lavoro degli atleti professionisti. 2) La Liga non effettuerà la preventiva procedura del visto se non ha pagato tutto l’importo della clausola“.

E’ braccio di ferro con il Barcellona

Ormai è guerra tra il numero dieci e Josep Bartomeu, patron del Barcellona. La goccia che ha fatto traboccare, ulteriormente, il vaso, è stata quella di non presentarsi ai test medici per l’anti-Covid che erano in programma quest’oggi. Domani si sarebbe dovuto riunire con il resto dei compagni per l’inizio della nuova stagione, ma a questo punto pare che tutto ciò non avverrà.

Domani inizia l’era Koeman senza Messi

Lionel Messi non si presenterà al raduno e non farà parte dell’era Ronald Koeman. L’olandese sperava, fino all’ultimo, di aver convinto il talento argentino con le ultime dichiarazioni (era parte integrante del nuovo progetto).

