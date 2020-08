Oroscopo di domani 30 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 30 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata che ti aiuterà a prendere delle scelte importanti che, da qui in avanti, condizioneranno il tuo domani. Il discorso vale sia per il lavoro che per i sentimenti. A settembre cambieranno molte cose.

Toro. Un po’ di irritazione e agitazione è nell’aria, questo di metterà nelle condizioni di agire di istinto su qualsiasi situazione. Hai voglia di stare lontano da tutti, discorso valido anche per chi è in coppia. A volte, respirare un po’, può aiutare a risanare qualcosa di rotto all’interno di una stessa coppia.

Gemelli. Hai voglia di amare, ma c’è ancora qualcosa che non va. Devi lavorare su te stesso per poterti permettere di amare il prossimo. Alcuni risultati lavorativi sono alle porte.

Cancro. Sii paziente, ti aiuterà a superare il periodo di confusione che ti stai tirando dietro ormai da un po’ di tempo. Alcune cose non vanno neanche sul lavoro, ma potresti aver causato tu tutti questi problemi. Fare un po’ di autocritica, non guasterà e sarà il punto di partenza per superarli.

Leone. Tra domani e lunedì vivrai profonda agitazione, una responsabilità nuova che hai a lavoro ti fa sentire sotto pressione, perché sei uno che ha bisogno di dimostrare sempre il suo massimo. La verità è che però tutto questo ti fa vivere di agitazione. Sii paziente.

Vergine. Giove e Saturno dalla tua parte, saranno 24 ore emozionanti per te. I tuoi sogni vanno percorsi, è per questo che l’astrologo Paolo Fox ti dice che è questo il momento in cui devi provare a realizzarli. Favoriti anche i lunghi progetti.

Oroscopo 30 agosto: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata caratterizzata dalla serenità, e ce ne vuole, dopo un periodo veramente fatto di sola agitazione. Marte è in opposizione, questo è il motivo per cui fai fatica a lavoro. Per alcune cose servirà mantenere la calma e nient’altro.

Scorpione. Sii prudente in questa domenica, in particolar modo se ti approccerai a chi è sotto il segno di Acquario o Toro. Forte tensioni in arrivo, il consiglio è quello di essere il meno polemico possibile: eviterai le discussioni futili.

Sagittario. Non ti mancherà lo spirito di iniziativa, inoltre Venere entrerà nel tuo segno ed è per questo che avrai voglia di provarci nelle cose e di metterti in gioco. Favoriti i progetti lungo termine

Capricorno. Recupera il tempo perso, è di questo che hai bisogno in questi giorni, sia per quel che riguarda l’amore che per quel che concerne il lavoro. La pazienza sarà dalla tua parte.

Acquario. Mantieni la calma, attorno a te c’è troppa confusione. Mantieni la calma e non esagerare, perché quella di domenica sarà una giornata in cui sarai letteralmente agitato.

Pesci. Qualche difficoltà potrebbe ancora venire fuori al lavoro, con la questione economica che ti sta creando qualche problema. Tieni duro però, perché a settembre cambieranno molte cose e tra queste, anche le difficoltà lavorative.

Oroscopo squadre: Roma

Qualcosa non sta funzionando e lo notiamo nelle positività al maledetto virus che sta spaventando l’intera penisola. Gli uomini di Fonseca però, grazie all’influsso della Luna, riusciranno a venire fuori da questo momento difficile e rimettersi in carreggiata sulla preparazione, per la stagione 2020/2021.