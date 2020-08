News Napoli, che stoccata di Adl ad Ancelotti! Ecco cosa ha detto

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si trova in Abruzzo a Castel Di Sangro per seguire il ritiro della sua squadra agli ordini di mister Gennaro Gattuso. Ha rilasciato una lunga intervista ad una trasmissione locale, ‘VideoCittaNews‘. Ha parlato della prossima stagione e anche di quella passata.

De Laurentiis: “Amore a prima vista con l’Abruzzo“

Prima volta per il Napoli a Castel Di Sangro per il ritiro estivo, dopo gli anni passati trascorsi a Dimaro. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha voluto trarre un bilancio di questi primi giorni: “Cosa posso dire dell’Abruzzo, è stato amore a prima vista. Mi sono accorto sin da subito che le persone qui sono molto organizzate e molto colte. Non è affatto semplice riuscire a trovare queste culture di impresa in altri posti. Le strutture alberghiere in cui ci troviamo sono di ottimo livello. Per non parlare degli impianti sportivi che sono adatti per una squadra come la nostra che ha a disposizione 36 giocatori. Ci sono tre campi in erba, un palazzetto dello sport ed un campo in erba sintetica. Senza dimenticare del ristorante innovativo come Nico Romito“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> News Napoli, l’agente di Osimhen: “Non ha avuto problemi di inserimento”

Ancora il numero uno azzurro: “Si respira un’aria diversa“

“Devo dire che da quando sono arrivato ho capito che qui si respira un’aria particolare. Non bisogna per forza andare all’estero. L’aria di montagna può solo che far bene, dobbiamo investire di più in questi settori“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, cambia il futuro di Meret: decisione a sorpresa

Sulla Coppa Italia: “Giusto compenso per una stagione iniziata male“

Non ha citato l’ex allenatore Carlo Ancelotti, ma il riferimento era proprio all’attuale manager dell’Everton. Si è parlato della Coppa Italia vinta da Gattuso, che ha preso il posto proprio del suo mentore: “La Coppa Italia? Da quando sono il presidente ne abbiamo vinte addirittura tre, in totale ne sono cinque. Diciamo che il giusto riconoscimento per una stagione che non è iniziata per nulla bene. Fortuna che con questa vittoria è stata un’ottima occasione per tornare in Europa. Speriamo che con il lavoro che svolgeremo in Abruzzo ci dia i frutti per un’ottima stagione. Me lo auguro con tutto il cuore, anzi ce lo auguriamo tutti“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Notizie Napoli, Osimhen-gol si presenta: tripletta in 7 minuti (VIDEO)