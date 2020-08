News Napoli, l’agente di Osimhen: “Non ha avuto problemi di inserimento”

Il procuratore del nuovo attaccante azzurro Victor Osimhen, William D’Avila, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘. Ha parlato dei primi giorni di ritiro nella sua nuova squadra e del rapporto con i compagni e con il tecnico Gattuso.

D’Avila: “Contenti per l’ottimo esordio in maglia azzurra“

Seppur sia stata solo un’amichevole contro un team che gioca in Eccellenza, il centravanti nigeriano ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto: tre gol in meno di dieci minuti. E’ vero che la difesa avversaria non è per niente quella che si troverà tra qualche settimana in Serie A, ma d’altronde non si può dire che il ragazzo non abbia colpi e qualità. A confermarlo è il suo procuratore, William D’Avila: “Siamo contentissimi della super prestazione che ieri ha offerto il ragazzo. Sì, ci siamo parlati alla fine della partita ma non mi ha riferito nulla di speciale. Mi ha chiamato solo per dirmi di essere contento di aver siglato i primi gol con la maglia azzurra“.

Ancora D’Avila: “Il ragazzo non sente pressioni“

Il calciatore non sta sentendo le pressioni come le esperienze passate, a confermare ciò ci ha pensato il suo stesso agente: “E’ tranquillo e non sta vivendo alcun tipo di pressione. Sa quello che deve fare e sa bene di essere un grande attaccante. Il suo obiettivo è quello di realizzare tante reti in questa stagione e sono convinto che riuscirà in questa impresa. Cosa ne pensa del suo nuovo club e su Gattuso? Per lui è tutto perfetto, si sente a suo agio. Come se fosse già uno di casa. Siamo convinti che anche con il suo contributo il Napoli possa tornare in Champions League, è quello che vogliono sia lui che i compagni, oltre che la società. Saranno tutti uniti per questo vero grande obiettivo“.

E sul rapporto con Mertens: “C’è subito grande feeling“

“Mertens? Non avevo dubbi che si potessero trovare subito d’accordo. Fortuna che nella sua squadra ci sono tanti grandi giocatori che possono aiutarlo a crescere ancora di più e fare in modo che il ragazzo possa rendere sempre al meglio“.

