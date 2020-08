Monza, Giovinco è un obiettivo di Galliani: il clamoroso colpo è possibile

Il Monza ha intenzione di fare le cose in grande, ed è per questo che ci proverà per Sebastian Giovinco. La formica atomica potrebbe ripartire dall’Italia, ma non dalla Serie A.

Monza, clamoroso possibile colpo: sondato il terreno per Sebastian Giovinco

E’ piombato in Serie B il Monza dopo un tormentato anno vissuto, così come gli altri campionato di tutto il mondo, dall’epidemia Coronavirus. Una nota lieta per il club di Silvio Berlusconi che, assieme al suo fedelissimo braccio destro Galliani, è pronto a far cose in grande. Sì, perché ha voglia di viaggiare a vele spiegate la società di Berlusconi, con l’intenzione di andare a prelevare sul calciomercato, i pezzi pregiati che serviranno per la complessa lotta alla promozione in Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina: le due offerte per Piatek e Torreira

Monza, obiettivo Serie A: per farlo servirà il colpo in grande

Diventerà oggi ufficiale l’acquisto di Carlos Augusto, calciatore brasiliano pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza. Ma lo stesso club non ha alcuna intenzione di mettere il piede sul freno e, altro contrario, è pronto a piazzare colpi importanti. E’ per questo che potrebbe esserci anche il nome di Sebastian Giovinco tra le ipotesi per il domani del Monza. Sì, perché Berlusconi e Galliani seguivano “la formica atomica” anche quando erano al Milan, desiderando il suo passaggio in rossonero. Un nulla di fatto in passato che potrebbe realizzarsi in qualcosa di concreto nella prossima stagione.

Ostacolo ingaggio per Giovinco: il Monza farà comunque un tentativo

Stando a quel che rivelano i colleghi di seriebnews.com, nei giorni scorsi si sarebbe registrato un tentativo da parte del Monza, ma è chiaro che l’ostacolo è principalmente uno: l’elevatissimo ingaggio di 10 milioni a cui Giovinco non vuole rinunciare. Per il ritorno in Italia, nel nostro campionato, Giovinco dovrebbe andare a rinunciare all’onerosissimo ingaggio con il club degli Emirati Arabi e, al momento, non sembra questa l’intenzione dell’ex Juve. Oltre al Monza, qualche tentativo lo hanno fatto anche diversi club di Serie A, tra cui l’ambiziosissimo Benevento di Vigorito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio UFFICIALE: “E’ stato un onore indossare questi colori”