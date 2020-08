Calciomercato Roma, Milik cambia idea: novità in arrivo

La Roma è pronta alla svolta del mercato con l’arrivo di Dan Friedkin. Il club giallorosso, che negli ultimi giorni è passato nelle mani del nuovo proprietario texano, sta iniziando a gettare le basi per la prossima stagione. Il club dovrà rinforzare diversi reparti, in particolare quello d’attacco che potrebbe essere rivoluzionato in vista del prossimo anno. Via Under (che piace molto al Napoli) e probabilmente ancrà via anche Edin Dzeko. La bandiera giallorossa potrebbe essere arrivato alla fine della propria carriera nel club capitolino.

Roma, Milik il sostituto di Dzeko

Con Edin Dzeko via, arriverà quasi sicuramente Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli è finito nel mirino dei giallorossi dopo che è stato messo sul mercato dagli azzurri. Inoltre, il calciatore fu vicino alla Roma già anni fa quando dall’Olanda poi il calciatore approdò in Serie A ma per giocare con il Napoli. Tutto dipenderà dal futuro di Edin Dzeko. Il calciatore e capitano giallorosso incontrerà domani la dirigenza per comunicare la propria scelta, su di lui c’è il forte interesse di Juventus e Inter.

Mercato Roma, Milik più vicino ai giallorossi

Come rivelato da calciomercato.it, adeso Milik ci sta pensando sul serio. Il calciatore azzurro ha fatto un passo verso la Roma ed è più vicino rispetto ai giorni scorsi. Il calciatore polacco ha apprezzato e mostrato il proprio gradimento riguardo all’offerta economica presentata dalla società di Friedkin. Si tratta sulla base di 4.5 milioni di euro netti a stagione. Dunque Milik porebbe restare in Serie A. Si tratta con il Napoli con un possibile scambio che porterebbe in azzurro poi sia Under che Riccardi.

Roma news, in difesa si pensa Izzo

In difesa, invece, la Roma sta continuando a lavorare per portare in rosa di Fonseca un nuovo calciatore forte e di grande esperienza in Serie A. Si tratta di Armando Izzo, che piaceva anche all’Inter, ma i giallorossi sembrano in vantaggio su tutti. Il calciatore andrebbe a prendere il post di Chris Smalling che ha detto addio nei giorni scorsi dopo il prestito terminato con la Roma.