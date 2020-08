Calciomercato Napoli, cambia il futuro di Meret: decisione a sorpresa

Il Napoli riparte con la nuova stagione dopo quella deludente appena conlusa. Il club ha esonerato Ancelotti lo scorso anno e ha iniziato un nuovo progetto con Rino Gattuso. Con l’allenatore ex Milan sono arrivati ottimi risultati con il passare dei mesi e ora De Laurentiis punta forte su di lui e la squadra azzurra. Primo obiettivo tornare in Champions League e poi iniziare e pensare in grande. Intanto, in grande ci pensa la società che continua a lavorare senza sosta sul mercato in entrata, mente in uscita potrebbero esserci molte sorprese.

Napoli, Meret ancora sfavorito su Ospina

Ancora non è stata presa una decisione definitiva sulla prossima stagione riguardo il ruolo del portiere. Ciò che è certo è che il Napoli ha cambiato il terzo, con Karnezis ceduto e il giovane Nikita Contini che è stato confermato. Intanto, continua il dualismo tra primo e secondo con Meret e Ospina. Il tecnico Gennaro Gattuso ancora non sembra aver comunicato ai due e alla società una decisione definitiva per capire su chi punterà la prossima stagione. Diffiicle credere che si ripeterà il continuo turnover.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, tripletta di Osimhen alla prima gara ufficiale

Ultime Napoli, cambia la decisione sul futuro di Meret

Sono arrivate le parole del ds Giuntoli negli ultimi giorni riguardo il futuro di Hirving Lozano. Non sono però arrivate parole per il giovane portiere Alex Meret (che intanto si è guadagnato la convocazione in Nazionale da Roberto Mancini). Il portiere del Napoli, secondo le ultime notizie riportate da Sky sport, potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare l’offerta giusta. Il calciatore non è considerato incedibile e potrebbe dire addio se un club si farà sotto con insistenza nelle prossime settimane. Possibile dunque che si punti ancora su Ospina.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Napoli, affare Boga: c’è l’assalto dell’Atalanta

Calciomercato Napoli, bloccato l’affare Under dalla Roma

L’attacco è una priorità del Napoli riguardo il mercato in entrata. Ma, intanto, la società azzurra ha chiuso per il colpo Karbownik per il ruolo di terzino sinistro. Il classe 2001 dovrebbe arrivare in azzurro la prossima settimana. Intanto, la Roma, ha bloccato l’affare Under con il Napoli. Il calciatore turco ha detto sì agli azzurri e si prova a trovare l’intesa dai club. Tutto dipende da Dzeko e dall’affare Milik.