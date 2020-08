Calciomercato Napoli, è addio con il centrocampista dopo cinque anni!

La sua avventura con il Napoli è agli sgoccioli. Arrivato cinque anni fa è pronto a salutare la maglia azzurra per approdare in Inghilterra, dove raggiungerà uno dei suoi ex allenatori.

Napoli-Allan è addio. L’Everton sarà il suo prossimo club

Marques Allan è pronto a salutare Napoli e l’Italia. Pare che la società azzurra abbia trovato l’accordo con l’Everton per la sua cessione. Carlo Ancelotti, finalmente, potrà contare nuovamente sul suo mediano che ha allenato per quasi un anno e mezzo, dopo il suo esonero dalla società di De Laurentiis. In questo momento il calciatore si trova a Castel Di Sangro, in ritiro, insieme al resto dei compagni. Non è da escludere che, a partire da domani, il calciatore faccia le valigie e parta per la sua nuova avventura in Premier League. Nelle ultime settimane anche la Juventus aveva timidamente riprovato ad inserirsi nella trattativa, ma il calciatore aveva sempre dato il suo consenso ad un trasferimento nella squadra allenata da ‘Re Carlo’. Costo complessivo dell’operazione? 25 milioni di euro più 5 di bonus (possono essere anche di meno).

E pensare che il Psg arrivò ad offrire quasi 75 milioni

Il nazionale brasiliano lascerà Napoli dopo cinque anni dal suo arrivo. Nel gennaio 2019 il Paris Saint Germain provò in tutti i modi a portare il giocatore in Ligue 1, arrivando ad offrire quasi 75 milioni di euro. Ma non se ne fece più nulla, De Laurentiis rifiutò la proposta e da lì in poi il rendimento del calciatore è calato. Con Maurizio Sarri è stato uno dei migliori, anche con l’arrivo di Ancelotti pare che le cose andassero per il verso giusto. Da quando sulla panchina siede Gattuso ci sono state delle incomprensioni tra il calciatore ed il tecnico calabrese. Quest’ultimo, a volte, lo relegava in panchina se non in tribuna.

Finalmente ritrova Ancelotti

Già nel gennaio di quest’anno i ‘Toffees” ci provarono ad aprire una trattativa con la dirigenza partenopea, senza ottenere alcun risultato. Il tutto rimandato a giugno (poi, causa Coronavirus, calciomercato rimandato ad agosto). Ora Carlo Ancelotti è pronto a riabbracciare l’ex Udinese.

