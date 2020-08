Calciomercato Milan, Bakayoko in chiusura: ecco quando sarà fatta

Calciomercato Milan, Bakayoko tornerà in rossonero: c’è ottimismo sulla trattativa

Sarebbe un gradito ritorno al Milan che, in questo calciomercato, cerca di piazzare il colpo legato a Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese fu protagonista nel campionato 2018/2019, con le diverse apparizioni trovare con la maglia del Milan. Situazione anomala però perché il calciatore non si trovò confermato al margine della stessa stagione ma, dopo un solo anno, le cose potrebbero nuovamente cambiare. Con il club rossonero riuscì a giocare la bellezza di 42 presenze, togliendosi anche la soddisfazione di trovare un gol in Serie A. Numeri che ora, vorrà aumentare, con i colori addosso del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter: ecco dove va Tonali

Milan, un centrocampista in più per Pioli: pronto al Bakayoko-bis

Ha voglia di tornare a Milano, questa volta con un Europa League da giocare e con un club in risalita, dopo lo splendido periodo vissuto nel post-lockdown, con gli uomini di Stefano Pioli che hanno dimostrato di poter meritare le parti alte di classifica. Tiemoue Bakayoko vede nel suo domani il club rossonero e dunque dovrebbe andare proprio così, con il Milan che andrà a prelevare il centrocampista francese dal Chelsea.

Milan e Bakayoko, cosa c’è da sapere sulla trattativa: ad inizio settimana potrebbe essere cosa fatta

E’ un obiettivo a tutti gli effetti quello legato al nome di Tiemoue Bakayoko, centrocampista di proprietà del Chelsea, pronto a dire addio in via definitiva al club londinese. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, ci sarebbe l’intenzione di andare a fissare un riscatto obbligatorio, su cui il Milan vola basso per le cifre. Da Londra fanno sapere che per meno di 30 milioni non ci sarebbero le intenzioni di cedere il giocatore, il club rossonero vuole il giocatore, ma modificare qualcosa nelle richieste. C’è da capire come i due club si verranno incontro, ma la sensazione che filtra è di ottimismo. Infatti, come riportato dallo stesso quotidiano, potrebbe ben presto arrivare l’annuncio sul calciatore classe ’94. Per il francese, ad inizio settimana prossima, potrebbe essere cosa considerata fatta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Cagliari, colpo dal Milan: Giulini fa sul serio