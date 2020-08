La Juventus di Andrea Pirlo è intenzionata a rinnovare l’intera rosa: con il calciomercato si dirà addio a tanti volti che hanno costruito le ultime vittorie bianconere.

Calciomercato Juventus, Rugani dice addio

Con l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è iniziata la nuova era bianconera. Sono in programma tanti addii e solo acquisti di necessità, per sfoltire la rosa e il monte ingaggi, molto pesante da qualche anno. Il nuovo tecnico bianconero ha già deciso chi dovrà dire addio: da Matuidi (già partito per l’America) a Gonzalo Higuain, passando anche per Sami Khedira, da tempo infortunato e poco utile alla causa. Ma un altro volto che potrebbe dire addio è quello di Daniele Rugani, difensore classe ’94 che non è riuscito ad imporsi nel club bianconero.

Calciomercato Juventus, per l’attacco spunta il nome di un big

Rennes in pressing su Rugani

la squadra di Julien Stéphan si è qualificata in Champions League per la prima volta e vorebbe puntare su calciatori giovani ma già esperti e nelle ultime ore stanno valutando il profilo di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus piace anche al direttore tecnico del club Florian Maurice, che ci aveva già provato quando era al Lione. Ad oggi, secondo quanto riferisce calciomercato.com, non ci sono stati contatti, ma il profilo di Rugani piace ed è considerato l’innesto giusto per far fare il salto di qualità al Rennes.

Mercato Juve, dalla Premier League torna Kean: le ultime

Juventus, Rugani piace anche altrove

Con il ritorno a pieno titolo di Giorgio Chiellini e Merih Demiral e con la difesa che sarà quasi certamente confermata a 4, per Daniele Rugani si ridurranno sempre di più gli spazi. Per questo motivo si sta cercando un club interessato ad acquistarlo a titolo definitivo: per i bianconeri sarebbe anche un ottimo motivo di guadagno. Piace tanto in Inghilterra, con la Juve intenzionata dapprima ad inserirlo nella trattativa per Raul Jimenez del Wolverhampton, poi in quello con l’Arsenal per Bellerin, salvo poi fare un passo indietro di fronte alle richieste dei due club. Un sondaggio era stato fatto anche dal Valencia che, però, sta svendendo i suoi calciatori per cercare di salvare il club da importantissimi debiti che stanno mettendo in difficoltà la proprietà.

