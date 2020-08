Calciomercato Inter, un’altra pretendente per Brozovic. Ecco di chi si tratta

Marcelo Brozovic (molto probabilmente) non farà parte della squadra nerazzurra per la prossima stagione. Le ultime vicende in cui lo hanno coinvolto non sono piaciute, per niente, alla dirigenza e al tecnico Conte che è pronto a scaricarlo. Le squadre su di lui di certo non mancano. Nelle ultime ore si è fatta avanti un’altra società che potrebbe, ben presto, presentare un’offerta al club di Zhang.

Il Real Madrid fa sul serio per Brozovic. Proposto uno scambio

Anche il Real Madrid di Zinedine Zidane entra nella lista delle squadre interessate al centrocampista croato. Non solo Bayern Monaco e Tottenham, ora anche i ‘blancos‘ si fanno sotto e sono pronti a presentare una importante offerta alla società nerazzurra. Pur di avere a disposizione l’ex Dinamo Zagabria sarebbero pronti ad offrire il terzino sinistro Sergio Reguilon (quest’anno in prestito al Siviglia che ha vinto la finale di Europa League proprio contro gli uomini di Conte), anche se quest’ultimo interessa molto al Napoli. A confermare ciò è il quotidiano spagnolo ‘Don Balon‘. Pare proprio che il tecnico francese abbia richiesto alla dirigenza madrilena l’acquisto del numero 77.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio UFFICIALE: “E’ stato un onore indossare questi colori”

Anche se il Bayern Monaco non molla la presa

Karl Heinz Rumenigge, dirigente sportivo del club bavarese, non ha mai smentito né confermato l’interesse per Brozovic. Quando gli è stata posta la domanda sul suo possibile acquisto ha risposto con un secco: “No comment!“. Ricordiamo che su di lui c’è anche una squadra di Ligue 1, ovvero il Paris Saint Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter: colpo a sorpresa dall’Atletico

Anche Skriniar può essere ceduto a breve

A proposito di Paris Saint Germain. La squadra vice campione d’Europa è alla ricerca di un sostituto di Thiago Silva che non ha rinnovato il contratto con i parigini e ha firmato con il Chelsea provando l’esperienza in Premier League. Si era parlato addirittura di far crescere la coppia centrale fatta in casa, ovvero Kimpembe e Diallo. Ma nelle ultime ore si è fatta viva la pista che porta a Milan Skriniar. Titolare indiscusso da quando è arrivato a Milano, è sceso nelle gerarchie di Conte prima con Bastoni e poi con Godin, con conseguente panchina. All’Inter farebbe comodo uno come Paredes (se dovesse essere inserito nella trattativa) più un conguaglio di 25-30 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter: ecco dove va Tonali