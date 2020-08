Calciomercato Inter: colpo a sorpresa dall’Atletico

L’Inter guarda anche in casa Atletico Madrid per il colpo a centrocampo della prossima stagione.

Calciomercato Inter: c’è Thomas Partey come alternativa a Kantè e Ndombelè

L’Inter pensa anche a Thomas Partey. Il centrocampista dell’Atletico Madrid non piace solo alla Juventus ma anche il club nerazzurro starebbe pensando al calciatore.

La società nerazzurra, infatti, potrebbe rinunciare in mezzo al campo a Marcelo Brozovic. Come riportato dalla GDS il croato ha irrimediabilmente complicato il suo futuro nerazzurro con i problemi disciplinari fuori dal campo di questo anno.

Per questa ragione l’Inter pensa a tre opzioni, tra cui Thomas Partey.

Mercato Inter: tra soluzioni di valore

Non sarà Sandro Tonali il faro del gioco. Il centrocampista resta nel mirino dei nerazzurri ma per un altro ruolo. In mediana dovrebbe arrivare uno tra N’Golo Kanté, che Conte reputa il migliore, Ndombélé e Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Un nome a sorpresa quello del ghanese che piace anche alla Juventus di Pirlo e che non sarà semplice portar via all’Atletico di Simeone. Tuttavia il calciatore in questa stagione ha espresso la volontà di cambiare aria.

Ultime Inter: le via per arrivare al centrocampo

Per comprare uno di questi tre calciatori, Marotta e Ausilio valutano diverse opzioni. Per esempio per Ndombélé, in questi giorni risulta positivo al tampone Covid, la società sta lavorando con intermediario visto che il calciatore è in uscita dal Tottenham. Possibile che nell’affare rientri anche Milan Skriniar, anche se gli inglesi vorrebbero il pagamento di 50 milioni.

Allo stesso modo ai nerazzurri piace anche Thomas dell’Atletico Madrid. Qui c’è anche una clausola rescissoria di mezzo, da 50 milioni di euro. Dunque il prezzo per prenderlo è già stato fissato dal Cochoneros. Tuttavia dalla Spagna rimbalza la voce che gli spagnoli potrebbero privarsene per 10 in meno, ovvero 40.

Il motivo? L’Atletico non considera il centrocampista incedibile. Nelle scorse settimane ci sarebbe stato un sondaggio anche da parte dell’Arsenal, mentre non c’è mai stata un’offerta ufficiale della Juve per il calciatore.

A Conte serve un calciatore capace di giocare a due – nel 3-4-1-2 – o in mezzo a due interni nel 3-5-2. Tutti e tre corrispondono a queste caratteristiche.

