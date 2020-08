Calciomercato Inter, Borja Valero va via: annuncia il suo addio su Instagram

Ha ufficializzato la sua cessione in questa finestra di calciomercato, il centrocampista dell’Inter, Borja Valero. Il giocatore era al centro delle voci di mercato, con il Villareal pronto a prelevarlo, con il club dei sottomarini che hanno intenzione di non fermarsi al centrocampista spagnolo. Dalla Serie A, nello scorso anno, arrivò Raul Albiol, quest’anno gli obiettivi sono sempre dall’Italia, per riportare a casa Borja Valero e Callejon. Il primo tra i due, ormai dichiarato ceduto, si attende solo di capire quale sarà la sua nuova squadra, perché ovviamente c’è interesse anche dai club italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter: colpo a sorpresa dall’Atletico

Inter, il saluto di Borja Valero: “E’ stato un onore, grazie di tutto”

Borja Valero, con l’Inter, ha totalizzato in tre anni, la bellezza di 100 apparizioni. E’ arrivato però ora il momento di andare via. Lo comunica lui stesso, attraverso il profilo di Instagram, salutando così i suoi ormai vecchi tifosi: “È stato un onore indossare questi colori. Grazie di tutto”. Comunica così la sua cessione, finendo svincolato e senza rinnovo. L’Inter, infatti, lo ha lasciato andare in scadenza, con il centrocampista ora alla ricerca di una sistemazione. Difficile ipotizzare un ritiro, nonostante qualche rumors nel corso di questa stagione.

Borja Valero, due club italiani su di lui e il possibile ritorno al Villareal

Un ritorno a casa per Borja Valero, quello che potrebbe trovare nella sua nuova/vecchia esperienza al Villareal, ma non è l’unica “casa”, pronta ad accoglierlo. Sì, perché il centrocampista si è dichiarato praticamente ai titoli di coda della sua avventura all’Inter e, le voci di calciomercato lo vedono vicino anche al ritorno a Firenze. Così come per il Villareal, anche la Fiorentina rappresenta una delle sue mete più gradite. Ed è per questo che niente può escludersi da qui in avanti. Sullo sfondo e più defilato, resta il Genoa, club pronto a piazzare colpi importanti e di esperienza per evitare di rischiare nuovamente un’annata storta, con tanto di salvezza ottenuta solo alle ultime battute di campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter: ecco dove va Tonali