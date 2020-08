Messi-Barcellona, ormai si è ai titoli di coda. La rottura definitiva potrebbe arrivare nella giornata di domani, in cui il club allenato da Ronald Koeman si riunirà per effettuare i primi test in vista della ripresa della stagione.

Com’è ormai noto, Lionel Messi ha rotto con il Presidente Bartomeu e ha intenzione di dire addio al Barcellona immediatamente, senza attendere la fine del contratto, fissata per il 2021. La volontà dell’asso argentino è quella di far valere la clausola rescissoria unilaterale presente nel suo contratto attuale che permette di liberarsi a zero entro la fine della stagione. Essendosi allungati i tempi della stagione, tale clausola vale ancora secondo i legali della Pulce, mentre per il Barcellona è scaduta già da tempo.

Barcellona, Messi non vuole presentarsi ai test

La giornata di domani, si diceva, potrebbe essere quella della rottura definitiva. E il perché è presto detto: Messi, secondo quanto riferisce Chiringuito TV, non ha alcuna intenzione di presentarsi ai test medici di inizio stagione fissati per domani. Ciò, ovviamente, significherebbe l’addio ormai deciso e il non sentirsi più parte del progetto tecnico blaugrana, dopo 20 anni di onoratissima carriera.

L’ira del club

Il club, intanto, è pronto allo scontro durissimo con il campione argentino. Non si accetterà l’assenza ai test di domani e dovrebbe inviare a breve un altro burofax, ricordando a Messi che è legato al club da un contratto tuttora in vigore che lo obbliga a presentarsi ai test di domenica 30 agosto. Dietro l’insistenza di Messi, inoltre, ci sarebbe Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che vorrebbe portare la Pulce in Premier League per cercare di sbaragliare la concorrenza delle avversarie e per provare a vincere la Champions League.

Il Barcellona licenzia l’agenzia legale

Oggi pomeriggio è arrivata anche la notizia del licenziamento dell’agenzia legale a cui era legato il club di Josep Bartomeu. Secondo quanto riferisce AS, il club avrebbe deciso di prendere le distanze dallo studio legale Cuatracasas che avrebbe consigliato a Messi di lasciare il Camp Nou. Infatti Jorge Pocourt, avvocato esperto anche in diritto sportivo, avrebbe dimostrato che Messi può ancora avvalersi della clausola per lo svincolo automatico, nonostante la scadenza del 10 giugno prevista dal contratto.

