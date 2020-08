Oroscopo di domani 29 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 29 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Nuova giornata complessa per te, non riesci a superare questo periodo difficile. Alcuni problemi vengono fuori e ti mettono in seria difficoltà. Il recupero è previsto per domenica.

Toro. Sii chiaro con chi ti sta intorno, specialmente per quel che concerne i sentimenti. Dovresti far chiarezza prima con te stesso e poi con gli altri, per i discorsi lavorativi invece una proposta potrebbe arrivare a novembre.

Gemelli. Emozioni in arrivo tra la giornata di sabato e domenica, con il secondo giorno che vede protagonisti i sentimenti. In amore devi sfruttare questi momenti, per portare a ristabilire quella che è una relazione in bilico. Soddisfazioni per il lavoro.

Cancro. Sei piuttosto agitato in questa giornata, alcune tensioni verranno fuori e non sarai sereno. Sul lavoro ci saranno nuove opportunità, ma i conflitti non mancheranno. Alcune cose della tua vita potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

Leone. Chiarisci quelle che sono tutte le questioni in sospeso. La Luna non sarà con te, qualche momento di agitazione verrà fuori, ma non temere perché a settembre sarà Venere a darti una forte spinta in ogni rapporto, pure quelli amorosi.

Vergine. Luna, Giove e Saturno con te. Questi sono momenti di recupero per te e sarà più semplice recuperare i rapporti d’amore. Per chi soffre di qualche patologia, questo sarà un momento in cui vedrà la via della serenità, attraverso la guarigione.

Oroscopo 29 agosto: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giorni di irrequietudine, un torto che ti hanno fatto nel corso dei giorni scorsi, te lo stai trascinando perché ci sei rimasto veramente male. Alcuni legami incrinati con i parenti, ti stanno disturbando molto.

Scorpione. Luna armonica, come rivelato dall’astrologo Paolo Fox, con una giornata – questa di sabato – che si prospetta molto promettente. Domenica potrebbero venire fuori alcune cose che però, ti legheranno a qualche dubbio.

Sagittario. Ti toccherà avere molta forza nel mese di settembre perché è il tuo mese decisivo. Finalmente arrivano occasioni di lavoro, per chi lo ha già ottenuto invece è giunto il momento di fare uno step in più. Molti sono dalla tua parte, sei carico.

Capricorno. Luna dalla tua parte, così come Giove e Saturno. Questo ti permetterà di essere più esigente, anche con te stesso e non solo con gli altri. Questo non guasta mai, ma non esagerare nell’autocriticarti. Cerca semplicemente di migliorare le cose che non vanno.

Acquario. Tranquillità in arrivo, con la fine del 2020 che segnerà il bisogno di dover fare chiarezza su cosa vuoi veramente in arrivo. Le decisioni vanno prese con calma, non agendo d’impulso continuerai a vivere la tranquillità di cui l’astrologo Paolo Fox parla.

Pesci. Giornata interessante per te, evita di caricarti di responsabilità. Il discorso vale su tutto, anche lavorativamente parlando. A metà settembre si risolveranno alcune questioni per te.

Oroscopo squadre: Napoli

Il club azzurro prende forma, il ritiro a Castel di Sangro serve per formare quello che sarà il domani dei partenopei. Il Napoli si trova nel suo mese, quello del Leone, e vuole sfruttare questo momento per lavorare sodo in vista dell’inizio del campionato.