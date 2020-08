Notizie Napoli, Osimhen-gol si presenta: tripletta in 7 minuti (VIDEO)

Victor Osimhen ha fatto il suo esordio in amichevole oggi con il Napoli: gli avversari erano Castel di Sangro e L’Aquila, due formazioni che militano in Eccellenza, ma il giovane ha comunque mostrato delle caratteristiche interessanti…

Napoli, primi gol italiani per Osimhen (VIDEO)

Tutti gli occhi erano per lui ed il giovane, col sorriso sempre stampato in volto ma una fame di gol già visibile, non ha deluso le aspettative. Pronti via, nella seconda gara, quella contro L’Aquila, ed è subito rete: lancio lungo per la pantera nigeriana che fa a sportellate con 2 difensori ed insacca di piatto destro davanti al portiere. Passano 2 minuti e sempre partendo in velocità brucia gli avversari e firma la doppietta. Due palloni giocati e due gol messi a segno. Al 7′ si completa la tripletta: stavolta dribbla prima un avversario e poi batte il portiere.

La sintesi del triangolare giocato dal Napoli

In entrambi gli impegni, gli azzurri sono andati in doppia cifra, riservando 11 gol all’Aquila e 10 gol al Castel di Sangro. Poco più di una sgambata quindi, ma entrambe le uscite hanno avuto due importanti valenze. La prima è stata dare l’opportunità di mettersi in mostra a chi è ai margini del progetto: uno su tutti Amin Younes, autore di una buona prestazione nonostante un rigore fallito. Ma cosa ancor più importante è stata la prima uscita del nuovo 4-2-3-1 di Rino Gattuso, che vedrà Mertens, Insigne e lo stesso Osimhen assoluti protagonisti, mentre Politano e Lozano, in attesa dei nuovi innesti, per ora si giocano un posto.

Mercato Napoli, si cerca un esterno

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si cercano 2 esterni. Il primo che possa rimpiazzare José Maria Callejon, che ha lasciato il Napoli da qualche settimana. Il nome più accreditato in questo momento è quello di Cengiz Under. C’è poi anche Boga, ma l’esterno del Sassuolo costa molto ed in più arriverebbe soltanto se Lozano partisse (in pratica sarebbe finanziato dai soldi della cessione del messicano).

