News Roma, quarto giocatore positivo al Covid-19. Ecco di chi si tratta

Dopo la positività di Antonio Mirante, Carles Perez e Bruno Peres arriva (purtroppo) un altro caso di Coronavirus in casa Roma. Questa volta riguarda un altro attaccante giallorosso. La società ha comunicato, nel pomeriggio, la sospensione di tutti gli allenamenti.

Justin Kluivert positivo al Covid-19

Non c’è pace in casa Roma. Anche Justin Kluivert è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Si tratta del quarto caso in pochi giorni nella società giallorossa. Nella mattinata era arrivata la notizia che il terzino destro brasiliano Bruno Peres aveva contratto il virus. Pochi minuti fa, è emerso che anche il figlio della leggenda, Patrick, dovrà restare in isolamento per due settimane ed effettuare nei prossimi giorni altri tamponi. La notizia è stata riportata, in anteprima, da ‘Sky Sport‘.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, terzo caso di Coronavirus: il comunicato UFFICIALE

La società annulla l’allenamento di oggi

Questo pomeriggio i ragazzi di Paulo Fonseca dovevano allenarsi nel centro sportivo di Trigoria, ma il tutto è stato annullato perché si sono verificati altri due casi di positività. Allenamento rimandato e tutti a casa. Ora il club dovrà annunciare sul proprio sito ufficiale e sui social network le possibili novità in questi giorni. Verranno effettuati altri tamponi al resto dei giocatori a partire da domani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma: colpo dal Torino, Inter beffata

Per Kluivert si era parlato di una possibile cessione ad un club di ‘A’

Proprio in questi giorni si era parlato del ragazzo, ma in ottica calciomercato. Infatti, il nazionale olandese, era entrato nel mirino di Ciro Vigorito. Il patron del Benevento ha intenzione di stupire tutti gli addetti ai lavori per il grande ritorno in Serie A della sua squadra, due anni dopo l’ultima volta. Si tratterebbe, comunque, di un affare molto complicato, visto che il giocatore ha un elevato ingaggio. A meno che non arrivi l’offerta giusta che possa far cambiare idea a dirigenza ed entourage del giocatore. La società campana era partita con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla per questo inizio di campionato, ma dopo i primi acquisti già ufficializzati e la possibilità di arrivare al numero 99 dei ‘lupacchiotti’, le cose potrebbero cambiare per gli uomini del mister Pippo Inzaghi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma: incontro per Zaniolo, c’è una super-big