Milan, ora è anche ufficiale. Zlatan Ibrahimovi ha rinnovato il proprio contratto con il club rossonero. Il rinnovo del legame fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic era nell’aria da ieri sera ma adesso è arrivata la conferma definitiva. L’attaccante svedese ha pubblicato sui propri canali social un post in cui ha annunciato la permanenza al Milan.

Mercato Milan: Ibrahimovic ha rinnovato, l’annuncio ufficiale

Zlatan Ibrahimovic ha ufficializzato l’accordo e non solo. L’attaccante ha informato i tifosi anche del cambio di numero rispetto alla scorsa stagione: Ibra la prossima stagione indosserà la maglia’11’. Il post dello svedese ha così annunciato la firma

“Come ho detto, mi sto solamente scaldando”.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020

Ultime Milan: le cifre dell’accordo con Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic resterà ancora al Milan, l’attaccante rossonero rimarrà ancora per una stagione alla corte di Stefano Pioli. Il centravanti svedese ed il suo agente hanno accettato l’offerta rossonero dopo che il club ha fatto un ulteriore sforzo economico per accontentare le pretese di punta ed agente.

L’attaccante non aveva preso parte al ritiro in attesa della definitiva intesa con la società. Il nuovo stipendio di Zlatan sarà di 7 milioni, senza bonus legati a vittorie, gol e soprattutto presenze.

Milan, sforzo importante per Ibra

Il nuovo accordo tra Ibra ed il Milan avrà termine nel 2021. L’attaccante rimarrà a Milano per un anno e come detto la cifra da corrispondere non dipenderà dalle presenze in rossonero. Le parti sono giunte ad un’intesa dopo esser partita da una prima offerta del Milan da 5 milioni e una da 6+bonus legati alle presenze (che aveva fatto infuriare Ibra) alla fine l’intesa è arrivata accettando la richiesta di Ibra e del suo agente.