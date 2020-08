Calciomercato Roma: colpo dal Torino, Inter beffata

L’AS Roma lavora per chiudere il colpo in difesa dal Torino, il club capitolino pronto a beffare anche l’Inter.

Calciomercato Roma: Izzo può arrivare, le ultime

La Roma vuole Armando Izzo. Come riportato da Ts, il club capitolino sarebbe pronto a strappare il centrale ai granata.

Il difensore napoletano, che ha fatto molto bene nella difesa a tre di Mazzarri, sarebbe pronto per il salto. Dopo un anno dalla mancata cessione di Armando Izzo, ora il difensore potrebbe partire. Il centrale, lontano parente del difensore che aveva sorpreso ed entusiasmato alla prima stagione in granata, sarà sacrificato dal Urbano Cairo.

Ultime Roma: Izzo va via, c’è anche l’Inter

Il difensore difficilmente resterà a disposizione del nuovo allenatore Marco Giampaolo per diversi motivi. Il primo è la sua voglia di andare via, il secondo è il ritorno alla difesa a 4.

Per questo il nuovo allenatore vorrebbe puntare su un centrale più abituato a questo tifo di difesa. A sciogliere la riserva sulla possibile partenza del difensore inoltre è stato ieri lo stesso Cairo che ha dichiarato di non voler tenere calciatori controvoglia.

Tuttavia servirà investire sul cartellino per avere il calciatore e convincere il presidente Cairo. Sul centrale, infatti, oltre alla Roma ci sarebbe anche l’Inter.

La squadra nerazzurra, infatti, sarebbe tornata in corsa anche per la conferma in panchina di Conte.

Roma, occhio anche alla Fiorentina

Attenzione massima anche alla Fiorentina, alle prese con le voci di mercato sull’argentino Pezzella e su Milenkovic.

Dunque la Roma per avere il centrale, che arriverebbe se il club non riuscisse a riabbracciare Smalling, dovrà battere una folta concorrenza.

Roma, quanto costa Izzo?

Il cartellino di Armando Izzo costa oggi 20 milioni di euro, il prezzo è di sicuro frutto della stagione da protagonista di Izzo due anni fa, i 4 gol in campionato e la conquista della maglia della Nazionale (in proposito, Mancini non lo ha convocato).

Tuttavia la Roma conta di strappare il centrale a 15 milioni. Una cifra che sarebbe importante ma in linea con la stagione sottotono del classe 1991 a Torino nel corso dell’ultimo anno. Bisognerà capire ora se scatterà o meno un’asta con le altre due pretendenti.