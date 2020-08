Calciomercato Napoli, è fatta per Michal Karbownik: si aggregherà alla squadra solo dal 20 settembre in poi

Viaggia a vele spiegate il Napoli sul calciomercato, con Aurelio De Laurentiis scatenato per quelli che sono i colpi in entrata. Arriva un nuovo affare dopo gli acquisti già piazzati con Andrea Petagna e Amir Rrahmani e non solo. Era arrivato pure il colpo più costoso dell’intera storia del club azzurro e parliamo certamente di Victor Osimhen, centravanti nigeriano già acclamatissimo nel ritiro di Castel di Sangro, ma non ha intenzione appunto di fermarsi il patron partenopeo. E’ per questo che, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha definito un altro acquisto, questa volta per le corsie. Parliamo di Michal Karbownik, terzino sinistro del Legia Varsavia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, parla l’agente di Insigne: “Contento in azzurro, ma…”

Napoli, Karbownik è il nuovo giocatore del club azzurro: l’annuncio alla radio ufficiale del club

Ad annunciare la notizia del nuovo acquisto azzurro, è il collega di Rai Sport ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato. Queste che seguono, sono le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale della SSC Napoli: “Pochissime ore fa si è raggiunto un accordo, definendo ogni tipo di dettagli. Il Napoli ha acquistato Michal Karbownik. Sarà un giocatore del Napoli solo a partire dal 20 settembre, perché alcune cose vanno sistemate nel bilancio del Legia Varsavia. Il procuratore del giocatore ha accettato un contratto di 5 anni, a 500mila euro a stagione, più ulteriori bonus per lo stesso giocatore. Al Legia andranno 7 milioni per il costo del cartellino”.

Niente Reguilon, il Napoli sceglie Karbownik: adesso si prepara l’addio di Ghoulam

A questo punto, sembrano due le cose da escludere in casa Napoli: l’arrivo del tanto desiderato terzino spagnolo Reguilon e la permanenza di Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino sembra essere arrivato ai titoli di coda della sua avventura napoletana, con il ritorno alla piena forma che non è mai arrivato pienamente dopo il tremendo infortunio di qualche anno fa, che gli ha compromesso non solo quella, ma le restanti stagioni vissute in maglia azzurra. Karbownik è stato infatti acquistato per alternarsi a Mario Rui, terzino portoghese che è diventato di diritto quello titolare del Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma: Milik è l’obiettivo, si lavora al maxi-scambio con il Napoli

00