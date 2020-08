Calciomercato Milan: l’offerta per Tonali, Inter beffata?

L’Inter potrebbe subire il sorpasso per Sandro Tonali. Secondo le ultime di mercato di Sky Sport, il Milan sarebbe pronto alla’ssalto.

Mercato Milan, Tonali in rossenero?

Il destino di Sandro Tonali potrebbe essere a Milano, tuttavia non solo all’Inter ma occhio anche al Milan. Il Milan, infatti, starebbe provando a superare i cugini per arrivare al calciatore. Maldini, infatti, sa bene di essere in una posizione di svantaggio rispetto ai cugini dell’Inter.

Tuttavia nelle ultime settimane l’Inter sembra sparita ed i rossoneri sono diventati la minaccia più forte nella corsa al calciatore del Brescia. La formula proposta alle Rondinelle è di prestito oneroso con diritto di riscatto.

L’offerta dell’Inter resta di 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto. Cifre che il Milan potrebbe anche pensar di pareggiare. Anche perchè se il Milan dovesse accettare l’eventuale obbligo, allora Cellino potrebbe indirizzare l’affare. Tuttavia, c’è da dire, che questa potrebbe anche essere una manovra di disturbo per fare alzare l’offerta dell’Inter, infastidita da questa situazione.

Milan, l’offerta dell’Inter

L’Inter aveva provato a convincere Cellino sulla base di 35 milioni di euro e un prestito con diritto di riscatto. L’affare sembrava chiuso, ma la firma non è ancora arrivata. Il club nerazzurro, però, avrebbe già l’accordo con il suo entourage sulla base di un contratto pluriennale da 2 milioni di euro più bonus a stagione.

Milan, Inter su Vidal?

Per l’Inter, Sandro Tonali rappresenta un prospetto molto interessante, un altro tassello del progetto azzurro di rinnovamento del centrocampo tutto italiano dopo Barella e Sensi, ma in questa fase considera giusto aspettare anche perchè l’Inter pensa anche ad Arturo Vidal, che potrebbe arrivare a zero.

Dopo aver provato ad acquistare il calciatore sia lo scorso anno che a gennaio, questa volta tutte le congiunture sembrano favorevole.

Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, infatti, l’operazione potrebbe assomigliare a quella che ha portato Sanchez a Milano con lo United che alla fine ha rinunciato al calciatore risparmiandone lo stipendio.

Il club nerazzurro, infatti, dopo l’incontro di ieri tra Conte ed il presidente, avrebbe già riallacciato i contatti con l’agente del calciatore, lo stesso di Sanchez, e con il Barcellona che ha messo alla porta Vidal.