Calciomercato Milan, accordo col Real. In arrivo un ‘blancos’

Sembrerebbe quasi fatta per l’arrivo a Milano di un centrocampista di proprietà del Real Madrid. Le due società hanno a lungo parlato di questa possibile trattativa che potrebbe andare in porto a breve. Ora c’è da attendere solamente il ‘sì’ definitivo del calciatore.

Calciomercato Milan, è fatta per Brahim Diaz

Gran colpo di mercato del Milan che si è accordato con il Real Madrid per il centrocampista di origini spagnole Brahim Diaz. Nato a Malaga, è cresciuto nel settore giovanile della sua città per poi passare in Inghilterra e continuare il suo percorso di crescita al Manchester City. Esordirà anche in Premier League sotto la gestione Pep Guardiola e lo farà per cinque volte. A gennaio del 2019 è ufficiale il suo passaggio ai ‘Blancos‘ per una cifra che si aggira intorno ai 17 milioni di euro. Con Zinedine Zidane scenderà in campo dieci volte in Liga, realizzando anche una rete contro la Real Sociedad. Gioca nella nazionale Under 21 del suo paese, ma non è detto che possa fare il grande salto in quella maggiore. Ora il suo futuro potrebbe essere in Serie A dove il Milan lo adocchiava da tempo e ha visto in lui il giusto rinforzo per la mediana di Stefano Pioli.

Si tratta di un prestito con diritto di riscatto

La dirigenza rossonera spera di chiudere nel weekend l’affare che dovrebbe portare il classe ’99 a Milanello. Si è trovato un accordo con il patron Florentino Perez per un prestito con diritto di riscatto. Mancherebbe solamente la risposta positiva del giocatore a questo trasferimento, ma pare che non debbano esserci problemi a riguardo. Diaz si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sul suo futuro e sulla sua possibile nuova destinazione.

Per lui, al Real Madrid, non c’era più posto

La sua avventura in Spagna è durata solamente un anno e mezzo. Era stato acquistato con grande entusiasmo ma, probabilmente, il ragazzo ha deluso le aspettative. Il suo tecnico ha inserito lui ed altri calciatori nella lista dei partenti perché non fanno più parte del progetto tecnico per la prossima stagione. Ora avrà la possibilità di riscattarsi definitivamente con la maglia dei ‘diavoli’.

