Calciomercato Lazio, addio Milinkovic-Savic: ha già scelto il suo nuovo club

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic può dire addio: il talento serbo è pronto ad una nuova avventura lontano dalla capitale

Sono diverse le stagioni in cui la Lazio, nonostante le diverse offerte provenienti dal calciomercato, è riuscita a tenere botta su Sergej Milinkovic-Savic. Il fuoriclasse serbo è rimasto alla Lazio, legandosi molto all’ambiente biancoceleste e ai suoi tifosi, pronto a darsi battaglia per riportare il club della Capitale in Europa. Ci è riuscito quest’anno, con annesso sogno scudetto prima dello stop causa pandemia. Però ad oggi, sembra essere arrivata al capolinea la sua avventura con la maglia della Lazio.

Lazio, Milinkovic-Savic è arrivato al capolinea: potrebbero essere i suoi ultimi momenti alla Lazio nel ritiro di Auronzo

In questo momento Milinkovic-Savic è ad Auronzo di Cadore per lavorare in ritiro con la sua Lazio, ma sembrano poter essere le ultime sue battute con la maglia biancoceleste. Claudio Lotito sta ascoltando le proposte di Inter e Juventus, con la valutazione dei due club che però resta ancora troppo lontana da quella che il patron della Lazio reputa opportuna. Per Inter e Juve resterà un sogno, perché l’unico club ad aver compiuto passi importanti su Milinkovic, sembra essere il Paris Saint-Germain dello sceicco Al-Khelaifi. L’uomo ha voglia di costruire altri tasselli importanti per il percorso che porta a vittorie anche europee e Milinkovic sembra intenzionato a sposare il suo progetto.

Lazio, Lotito chiede 80 milioni per Milinkovic: il Paris Saint-Germain ci pensa

Stando a quel che rivelano i colleghi transalpini del Le 10 Sport, Milinkovic-Savic sarebbe interessato a passare al Paris Saint-Germain. Il club francese è intenzionato a prelevarlo, con la richiesta di Lotito che tocca gli 80 milioni. E’ disposto a trattare, perché il ds dei transalpini, Leonardo, sembra avere tutte le intenzioni di andare a prendersi il classe ’95. Molto dipenderà anche dal prossimo allenatore, perché se dovesse arrivare Massimiliano Allegri, si tenterebbe l’ulteriore sprint in avanti, con l’ex Juve che avrebbe gradito di ritrovarselo in rosa quando allenava il club bianconero. E proprio alla Juventus, potrebbe fare un torto il PSG, pronto a far partire l’assalto per il “sergente” Milinkovic-Savic.

