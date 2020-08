Calciomercato Lazio: Immobile può andar via, ribaltone nella capitale

Clamoroso a Roma, è ancora incerto il futuro di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio potrebbe lasciare la capitale a settembre.

Calciomercato Lazio: Immobile ceduto? Le ultime

Altro che matrimonio idilliaco, Ciro Immobile e la Lazio potrebbero anche clamorosamente separarsi a settembre. Come riportato da Gazzetta, infatti, non è bastato a Ciro Immobile il record assoluto di gol (36) eguagliato per avere un contratto importante.

Ultime Lazio, scoglio contratto

La Lazio gli garantisce a Ciro Immobile ora uno stipendio annuo di 3,5 milioni più bonus. È una cifra importante, il massimo che Lotito può fare in questo momento per ragioni di bilancio, ma potrebbe non bastare.

Il motivo? Gli altri club in corsa per avere Immobile sarebbero pronti ad offrire cifre molto più alte. Somme alle quali anche Immobile potrebbe decidere di ambire.

Ad esempio l’offerta del Newcastle, che gli era stata prospettata, era di 8 milioni l’anno. È vero, ci sarebbe stato poi da convincere Lotito a vendere il calciatore ma se l’attaccante, non più giovanissimo, avesse spinto con la società cosa sarebbe successo? Ora Immobile ha toccato con mano quanto potrebbe valere la sua stagione dei record, visto che Higuain dopo quella in azzurro era andato a percepire alla Juve 7.5 milioni (che ancora i bianconeri hanno a bilancio).

Immobile, niente rinnovo?

Ciro Immobile è oramai alla Lazio da quattro anni, ha un rapporto straordinario con tutti ma ora è il momento din incassare. Tutta la sua famiglia adora Roma ma la Lazio, per tenerlo buono, dovrebbe sottoporgli un prolungamento con adeguamento economico. Sarebbe il terzo in tre anni. L’ipotesi sarebbe quella di arrivare fino al 2025 con un ingaggio che salirebbe a 4 milioni più bonus. Una soluzione che Immobile vorrebbe ma che potrebbe anche non bastare.

Leggi anche >>> Le parole dell’agente sull’addio.

Mercato Barcellona, c’è l’interesse per Immobile

Ma tutto questo potrebbe non bastare per un motivo ben preciso. Su Immobile nelle ultime settimane sarebbe piombato anche il Barcellona. Il casting dei catalani per l’attacco deve ancora cominciare ma una volta ceduto Luis Suarez, il club del presidente Bartomeu dovrà trovare una punta. E chi meglio di Ciro Immobile potrebbe fare al caso degli spagnoli? Con Immobile il presidente si assicurerebbe la Scarpa d’Oro in carica, un acquisto di spessore in un momento complicato.