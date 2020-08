Calciomercato Juventus: l’attaccante arriva dal Barcellona?

Juve, colpo a sorpresa in attacco? Si è offerto ai bianconeri per il prossimo anno, Paratici riflette sulla possibilità.

Calciomercato Juventus: Suarez si offre ai bianconeri

La Juventus potrebbe prendere Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, dopo il connazionale Cavani, è stato accostato ai bianconeri.

Come riportato da Tuttosport, infatti, la punta ex Liverpool messa alla porta dai blaugrana cerca una nuova sistemazione e la Juve sarebbe una squadra gradita al 33enne attaccante.

Dunque la punta si sta liberando dal Barca e potrebbe anche essere disponibile a parametro zero.

Mercato Juventus: quanto guadagna Suarez?

Il problema ad oggi sarebbe rappresentato dal suo ingaggio visto che l’attaccante guadagna 12,5 milioni netti a stagione.

La Juve riflette ma nonostante il decreto crescita per i biancoeneri sarebbero almeno una ventina di milioni. Per arrivare alla punta per la Juve ci sarebbe bisogno che il Barcelona gli concedesse una buonuscita consistente, in quel caso Suarez abbasserebbe le sue richieste. Alla Juventus, tuttavia, non sembrano convinti della tenuta fisica della punta.

Calciomercato Juve, meglio Dzeko che Suarez

La Juventus, per questa ragione, non considera Suarez una prima scelta. Ma magari un’alternativa ad Edin Dzeko. Il bosniaco resta in pole ma si aspetta che la Roma prenda un sostituto per liberarlo.

Il prescelto resta Arkadiusz Milik. La punta polacca del Napoli che, fino all’esonero di Sarri, era la prima scelta della Juventus. Nella giornata di ieri si è parlato dalla possibilità di uno scambio tra Roma e Napoli per Milik. Sarebbero coinvolti Riccardi e Under.

Al di là di questo importante sarà la volontà di Milik. Il problema è che non sembra che la punta abbia perso le speranze di andare alla Juventus. Per questo Arek starebbe inizando a maturare la possibilità di aspettare un anno al Napoli, e poi andare via da svincolato.

Mercato Juventus: per punta bisogna cedere Higuain

Intanto, prima di chiudere per l’attaccante, la Juve deve cedere Gonzalo Higuain, già “liberato” da Andrea Pirlo e che ha ormai preso atto della necessità di mandare via l’argentino a causa dei suoi 7,5 milioni netti di ingaggio più bonus.

Non è stata ancora trovata, tuttavia, nessuna intesa per la rescissione del suo contratto.