Calciomercato Juventus: contatti per un altro azzurro, non solo Milik

La Juventus potrebbe prendere anche un altro calciatore dal Napoli. Non solo Milik, i bianconeri sono interessati anche ad un centrocampista.

Mercato Juventus: Allan nel mirino

La Juventus vuole anche Allan dal Napoli. Non solo Arek Milik, i bianconeri avrebbero allacciato i contatti con gli azzurri anche per avere Allan.

. Il centrocampista brasiliano non rientra più nei piani di Gattuso e sembra un promesso sposo di Ancelotti all’Everton. Tuttavia nelle ultime ore ci sarebbe stato, come riportato dalla Stampa, un tentativo della Juve.

Calciomercato Juventus: scambio con il Napoli

Secondo le ultime di mercato, Paratici vorrebbe proporre un nuovo scambio al Napoli. Mentre sembra essere sfumata la pista Milik, i bianconeri vorrebbero offrire 15 milioni di euro più il cartellino di Romero per avere in organico il brasiliano Allan.

L’ex Udinese, vicino due anni fa al PSG per 60 milioni di euro, ora è in vendità alla metà e si sposa perfettamente con le idee di Andrea Pirlo che, oltre ad avere il pallino del gioco, vuole anche calciatori capaci di recuperare subito la palla. Allan è capace di abbinare sia quantità che qualità all’occorrenza ed era ritenuto, fino al momento del litigio con il Napoli, tra i migliori al mondo in quel ruolo.

Mercato Napoli: ADL apre ad Allan alla Juve?

Ora bisognerà capire se il Napoli aprirà alla cessione di Allan alla Juventus. Gli azzurri, infatti, potrebbero essere ben lieti di dar via il brasiliano in Premier che avere un rimpianto nel nostro campionato. Il club inglese offre 30 milioni di euro. Poco per quanto richiesto dagli azzurri.

Napoli, e Milik cosa farà?

È proprio il centravanti polacco del Napoli, Milik dovrebbe essere a Roma l’erede di Dzeko. La punta spera ancora nella Juve ma il club bianconero sembra ad oggi defilato.

A differenza dei bianconeri che hanno già un accordo con il numero 99, la strategia della Roma è stata quella di trovare prima un accordo con Aurelio De Laurentiis. I due club hanno promesso di scambiarsi Cengiz Ünder (valutato 30 milioni) e Alessio Riccardi (valutato 10) che finirebbero da Rino Gattuso in cambio di Milik (valutato 40 milioni). Per il polacco è pronto un quadriennale da 4,5 milioni netti a stagione ma le riserve non sono state ancora sciolte.

