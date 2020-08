La Juventus è a lavoro per la prossima stagione. Il club bianconero, ha chiuso il primo colpo dell’era Andrea Pirlo. Si tratta del giovane centrocampista McKennie. Ma non è finita qua. La società vuole prima provare a fare delle cessioni, per poi piazzare compli importanti in entrata. Già sondato il terreno con molti calciatori per diversi ruoli, in particolare quello dell’attaccante.Ora la Juve guarda attentamente in casa Barcellona, dove è scoppiata una vera e propria rivoluzione.

Calciomercato Juve: non solo Suarez, assalto a Messi

Clamoroso quanto raccontato dal noto quotidiano francese L’Equipe. Pare che non solo Inter, Manchester City e PSG abbiano messo gli occhi su Leo Messi. Il calciatore argentino ha deciso di laciare gli spagnoli con ancora un anno di contratto dopo 20 anni in Blaugrana. Secondo l’Equipe, infatti, c’è anche il forte interesse della Juventus che starebbe pensando ad una coppia da sogno con Cristiano Ronaldo! I bianconeri, inoltre, sono interessati anche a Luis Suarez del Barcellona.

Juventus, clamorosa coppia Messi-Cristiano Ronaldo in bianconero

La Juventus nel frattempo sta lavornado per l’acquisto di Edin Dzeko, sempre più vicino, ma restano vivi i vari sogni. Come quello legato a Leo Messi. La Juventus già anni fa ha approfittato della rottura tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo per acquistare il portoghese e ora potrebbe fare lo stesso con l’argentino. Questo significherebbe che si andrebbe a formare una delle coppie più forti della storia del calcio, Messi e Ronaldo insieme alla Juve. Al momento il Barcellona non ha intenzione di lasciarlo partire e chiede 700 milioni di euro della clausola.

Juve, vari obiettivi a centrocampo

Anche il centrocampo è uno dei ruoli che sarà rinforzato ancor di più dalla Juventus. Per questo, i bianconeri, hanno messo nel mirino Allan del Napoli. Il centrocampista brasiliano è pronto a dire addio e lascerà il club per circa 35 milioni di euro. Trattativa ben avviata con l’Everton, ma la Juve potrebbe inserirsi. Un altro nome che può arrivare sempre dalla Serie A è quello di Manuel Locatelli.