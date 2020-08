Calciomercato Juventus, l’obiettivo bianconero è positivo al Coronavirus

Il Coronavirus continua a colpire nel mondo del calcio. Dopo gli ultimi casi che si sono verificati in Serie A (specialmente nella Roma), purtroppo è il turno della Ligue 1. A contrarre il virus è proprio un obiettivo dichiarato della Juventus.

Aouar positivo al Covid-19. Per lui niente campionato e nazionale

Paura in casa Olympique Lione. Il centrocampista franco-agerino, Houssem Aouar è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Nella giornata di martedì era risultato negativo al test, ma il club ha deciso di controllarlo nuovamente perché aveva dei sintomi sospetti. Lo riporta il quotidiano francese ‘L’Equipe‘. L’obiettivo della Juventus dovrà effettuare un periodo di quarantena di quattordici giorni e isolarsi, completamente, dal mondo esterno. Ovviamente salterà la partita di esordio della sua squadra nel campionato francese. I ragazzi di Rudi Garcia, stasera, scenderanno in campo contro il Dijon in casa. Il ragazzo era stato inserito anche nella lista dei convocati della sua nazionale da Didier Deschamps per le partite in cui vedranno impegnate la Francia nel torneo ‘Nations League‘ contro la Svezia e la Croazia. Ora l’ex tecnico del Monaco dovrà rimpiazzarlo.

Si tratta del secondo caso nell’Olympique Lione

Purtroppo il calciatore non è l’unico, nel suo team, ad aver contratto il virus. Sempre secondo il quotidiano francese anche il terzo portiere Anthony Racioppi era risultato positivo ai test, ancor prima che iniziassero le ‘Final Eight‘ di Champions League che si sono tenute a Lisbona. Ovviamente è stato subito allontanato dal gruppo e non è partito per la spedizione in Portogallo.

Per quanto riguarda il mercato non c’è solo la Juventus

Fabio Paratici continua ad osservare, con molto interesse, le prestazioni del classe 1998. Dopo essere stato uno dei migliori della sua squadra nelle sfide europee (soprattutto con i bianconeri sia all’andata che al ritorno) ha attirato su di sé l’attenzione di club di Premier League. In primis ci sarebbe l’Arsenal di Mikel Arteta. Nel caso in cui dovesse partire l’ex Sampdoria Lucas Torreira, sarebbe lui un serio candidato a vestire la maglia dei ‘Gunners‘. Nelle ultime ore pare che il club di Andrea Agnelli abbia messo sul piatto, per il cartellino del giocatore, quasi 60 milioni di euro. Ora l’ultima parola spetta alla società francese che vorrebbe monetizzare parecchio dalla sua possibile cessione.

