Calciomercato Juventus, accelerata Dzeko: la situazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma attorno al nome di Edin Dzeko. Il centravanti della Roma ha scavalcato anche Milik nelle gerarchie, è il primo nome per l’attacco bianconero.

Calciomercato Juventus, messo sul piatto il contratto per Dzeko: il calciatore pronto a finire in bianconero

Potrebbe andare alla Juventus, uno scenario di calciomercato non nuovo per chi dice addio alla Roma. Parliamo di Edin Dzeko, che potrebbe seguire le orme di Benatia e Pjanic, che passarono proprio da Roma a Torino, per sposare il progetto Juve. In queste ore, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, si sarebbe registrato un momento importante della trattativa.

Roma, Dzeko vuole la Juventus: solo una cosa blocca la sua decisione

Edin Dzeko gradirebbe la destinazione Juventus, vedendo nei bianconeri la prima scelta per il futuro. Sostituirebbe Gonzalo Higuain e gli verrebbe affidato un ruolo importante nel reparto offensivo dell’organico di Andrea Pirlo, accanto al sempreverde Cristiano Ronaldo. I motivi che convincerebbero Dzeko a non lasciare Roma, sarebbero legati alla famiglia, ma il summit andato in scena nella giornata di ieri con Fienga, lascia presagire che il numero 9 bosniaco potrebbe concretamente dire addio ai giallorossi.

Juventus, l’offerta per Edin Dzeko: contratto fino al 2022, parti a lavoro per chiudere l’affare

Sarebbe giunta un’offerta per Edin Dzeko da parte della Juventus, con il club bianconero che ha messo sul piatto la bellezza di 7,5 milioni a stagione per un contratto valido fino al 2022. Andrea Pirlo stravede per lo stesso Dzeko e nelle sue intenzioni ci sarebbe quella di affidargli le chiavi in mano dell’attacco. Intanto la sua valutazione, che fa conoscere la Roma, è di circa 20 milioni di euro, che la Juve non ha intenzione di pagare. E’ infatti in corso una trattativa con il CFO bianconero, Fabio Paratici, per valutare ipotetiche contropartite da poter inserire nell’affare, per abbassare i costi. E, nel frattempo, defilato resta Arkadiusz Milik; se Dzeko dovesse partire, la Roma accelererebbe su quello che era fino a poco tempo fa, un obiettivo proprio della Juventus. Il calciomercato cambia ogni cosa, da un momento all’altro.