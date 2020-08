Calciomercato Inter: il PSG piomba su un campione nerazzurro

Inter, in estate potrebbero partire diversi big. Mentre il club nerazzurro sembra pronto ad essere protagonista di una campagna acquisti importante, la società pensa anche a cedere qualche pedina.

Calciomercato Inter: Brozovic al PSG?

Secondo le ultime di mercato, potrebbe lasciare l’Inter Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, infatti, potrebbe presto finire sul mercato.

Il vice-campione del Mondo, insieme a Skriniar, è infatti il giocatore che Conte potrebeb decidere di sacrificare. Ma dove andrà Brozovic. Nelle ultime settimane si è tanto parlato del Bayern Monaco dove gioca anche Perisic. Tuttavia, come riportato dal Corriere, sembrerebbe esser vivo anche l’interesse del PSG di Leonardo.

Il brasiliano, infatti, si sarebbe già messo in contatto con l’entourage del centrocampista per far decollare l’operazione. A Parigi il centrocampista ritroverebbe il compagno di squadra Icardi e Conte potrebbe abbracciare un suo pupillo in cambio.

Il no comment di Rummenigge dal Bayern su un’eventuale trattativa con il club tedesco (rimasto orfano di Thiago Alcantara) lancia un campanello di allarme importante. Se arrivasse un’offerta importante per Brozo (a bilancio per meno di 2 milioni), l’Inter la valuterebbe anche perchè il croato ha già una clausola rescissoria fissata a 60 milioni. Cifra alta per ora.

Ultime Inter: tutte le uscite nerazzurre

Sul fronte uscite resta sempre pronto a partire anche Milan Skriniar. È il difensore centrale slovacco (oltre a Perisic e Joao Mario, fuori dai progetti) ha tanto mercato ma l’Inter chiede 70 milioni di euro.

Il calciatore piace tanto in Premier League, col Tottenham in pole per lui anche perchè a Milano piace pure Ndombelé. Lo scambio converrebbe ad entrambi i club anche se il Tottenham non vorrebbe rinunciare al francese. Se è vero che Skriniar è il maggiore indiziato nel faldone uscite, non va però dimenticato Brozovic.

Inter, incognita Lautaro Martinez

Ancora in dubbio, invece, il futuro di Lautaro Martinez. Il suo futuro a Milano resta un grande punto di domanda. Il Barcellona continua a puntare il Toro argentino, individuato come il perfetto sostituto di Suarez messo oramai alla porta. Il problema è che Bartomeu dovrà prima affrontare il problema Messi e non solo. Il Toro avrebbe voluto raggiungere Barcellona proprio per giocare con la Pulce, ma se andasse via?

Leggi anche >>> Messi all’Inter, le ultime