Calciomercato Inter, c’è l’accordo per la bandiera della Roma: le cifre

Conclusa la stagione con l’amarezza della finale d’Europa League persa, l’Inter è già proiettata alla prossima stagione. Il club nerazzurro sta lavornado per rinforzare la rosa di mister Antonio Conte, confermato negli ultimi giorni dopo l’incontro con la società. Il club ha già ufficializzato nei mesi scorsi l’arrivo di Hakimi dal Real Madrid per la corsia di destra, ora si lavora per quella di sinistra, dove a sorpresa, i nerazzurri, pare abbiano raggiunto l’accordo per Kolarov della Roma.

Calciomercato Inter, accordo totale per Kolarov: le cifre

Il sogno dell’Inter e dei tifosi interisti resta Leo Messi, dove tra l’altro ora ha messo gli occhi anche la Juventus. Ma vedendo alle trattative concrete, l’Inter è ad un passo dal piazzare il colpo anche per la corsia di sinistra, rinforzando così le fasce per il 3-5-2 di Conte. Come riportato da Sky Sport, è ormai ad un passo il colpo Aleksandar Kolarov dalla Roma. Il serbo ha accettato l’idea di trasferirsi a Milano e giocare con Conte, ora si attende solo l’accordo economico tra i club. Trattativa che si chiuderà per una cifra molto bassa, intorno ai 2 milioni di euro.

Mercato Inter, non solo Kolarov per la sinistra

Non è l’unico obiettivo per la sinistra per l’Inter. La società valuta l’idea di acquistare anche Emerson Palmieri, terzino sinistro italiano che è in uscita dal Chelsea. Il club dovrà prima però piazzare delle cessioni. Biraghi potrebbe dunque essere il calciatore sacrificato. Un altro giocatore che pare sia destinato a lasciare il club è Brozovic, che non ha raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto. Su di lui c’è il forte interesse del Paris Saint Germain.

Inter news, Tonali può finire ai cugini

L’Inter ha da tempo in pugno Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia però ora potrebbe decidere di lasciare a mani vuote i nerazzurri. Il calciatore è finito nel mirino del Milan che ha pronta l’offerta per accontentare calciatore e Brescia, a differenza dell’Inter che continua a chiedere sconti al club di Cellino. Possibile beffa dunque per l’Inter che nelle prossime ore potrebbe vedere sfumare il colpo Tonali.