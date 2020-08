Calciomercato Fiorentina: Thiago Silva in Premier, ma c’è il colpo dal Barcellona

La Fiorentina pensa in grande. Il club viola dopo aver tentato l’assalto a Thiago Silva ora potrebbe ripiegare sul centrale del Barcellona.

Mercato Fiorentina: c’è Todibo, sfuma Thiago Silva

La viola vuole Todibo. Dopo il rifiuto di Thiago Silva, infatti, il club toscano si muove per un altro centrale. L’ex PSG, infatti, ha completato questo pomeriggio le visite mediche a Milano con il Chelsea e resta in attesa solo dei documenti che lo renderanno ufficialmente un giocatore del Chelsea. Il difensore centrale dopo aver rifiutato la firma con la Fiorentina, lascerà presto l’Italia verso Londra. Il volto dovrebbe essere nella giornata di domani. Poi il difensore comincerà l’isolamento di 14 giorni prima di unirsi alla squadra di Frank Lampard.

Ultime Fiorentina: ora assalto a Todibo

Ora la Fiorentina potrebbe prendere invece Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona, ma che nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04. Il centrale, in passato accostato anche al Milan, era arrivano in Germania a gennaio ma ha giocato pochissimo a causa della sospensione del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Fiorentina: Todibo nome nuovo

Todibo piace a mezza Serie A. Dopo l’interesse del Milan a gennaio, nelle ultime settimane era stata l’Inter la società più vicina del calciatore francese che era stato accostato anche Juventus nel periodo di lockdown.

Ora però il calciatore potrebbe finire alla Fiorentina che resta sempre a caccia di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato.

Per la società di Commisso, tuttavia, non sarà facile convincere il Barcellona a cedere per questo la dirigenza avrebbe già individuato in Ceppitelli del Cagliari il possibile sostituo.

Da quando è diventato un calciatore professionista, Todibo può vantare 22 presenze: 10 in Ligue 1 con la maglia del Tolosa, poi 4 in Liga con il Barça ed 8 gettoni collezionati in Germania. Per lui anche un gol.

Mercato Fiorentina: Milenkovic o Pezzella, chi parte

La viola con l’arrivo di Todibo potrebbe dire addio ad uno tra Milenkovic e Pezzella. Entrambi i centrali hanno parecchio mercato. Il serbo è da tempo un obiettivo del Milan mentre l’argentino piace al Napoli.

L’agente di Milenkovic, Ramadani, sarebbe già in trattativa con il club rossonero.