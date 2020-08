Calciomercato Atalanta, arriva il grande colpo in attacco: accordo chiuso

L’Atalanta vuole restare al top in Italia e in Europa. Il club bergamasco continua il suo percorso di crescita per affermarsi ogni anno sempre di più una big del calcio italiano. Si continua ad alzare il livello di qualità della rosa, con il presidnete Percassi che non ha nessuna intenzione di cedere i suoi big, anzi ad oggi vorrebbe trattenerli tutti a meno che non arrivino cifre folli. Intanto però si lavora sul mercato in entrata, dove è vicinissimo un gran colpo direttamente dalla Russia.

Calciomercato Atalanta, Miranchuk in arrivo: c’è l’accordo

L’Atalanta non ha potuto contare su Josip Ilicic in questo finale di stagione appena concluso. Il calciatore sloveno ha fatto i conti con una forte depressione, per questo la società ha deciso di stargli vicino e lasciarlo libero di scegliere. Il calciatore ha scelto di tornare in patria ed è stato vicino alla propria famiglia per provare a riprendersi mentalmente. Ora è a lavoro per tornare la prossima stagione a disposizione. Intanto, il club acconentata mister Gian Piero Gasperini e gli regala un gran colpo. Come riportato da Sky Sport è praticamente fatta per Aleksej Miranchuk, affare da circa 15 milioni di euro con la Lokomotiv Mosca che ha accettato l’fferta del club italiano.

Atalanta, i numeri di Miranchuk

Aleksej Miranchuk è un trequartista russo classe 1995 che arriva dalla Lokomotiv Mosca. Il calciatore ha chiuso la passata stagione con numeri importanti: 16 reti in stagionr e aveva iniziato ancora meglio quella attuale con 2 gol in 4 presenze ad inizio di campionato russo. Ora il club è pronto ad accogliere un altro nuovo giovane talento da inserire nella rosa. Ma non è l’unico attaccante che si cerca.

Atalanta, c’è anche Boga nel mirino

L’Atalanta continua a trattare per Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo piace anche al Napoli (con cui ha un accordo già) ma i club neroverde non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire per meno di 35 milioni di euro. Per questo la Dea pensa a lui e ad una trattativa impostata sulla base di una ricca offerta economica più l’inserimento di una contropartita tecnica. Il club può inserire Pessina.